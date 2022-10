JAKARTA - Ziva Magnolya yang biasa dipanggil Ziva adalah penyanyi jebolan Indonesian Idol X. Ziva yang dikenal dengan suara uniknya ini telah mempopulerkan beberapa single, hingga pada 29 Juli 2022, Ziva akhirnya merilis album terbaru perdananya yang bertajuk “Magnolya”. Dalam album tersebut, terdapat 5 lagu yang telah dirilis sebelumnya, dan juga 3 lagu yang baru dirilis ke publik.

Kerap mengunggah vlog aktivitas keseharian, pada tanggal 7 Oktober 2022, Ziva membagikan momen manggung offline di sebuah sekolah di Tasikmalaya. Memakan waktu hampir 3 jam perjalanan dari Jakarta, Ziva dan tim menyempatkan diri terlebih dahulu untuk mencoba Mie Bakso yang menjadi ciri khas Kota Tasikmalaya sebelum istirahat di hotel.

Keesokan harinya, Ziva langsung siap menghibur siswa siswi dari SMAN 1 Tasikmalaya yang sudah tak sabar menonton penampilan energik dari Ziva di atas panggung. Mereka terlihat begitu excited dan ikut bernyanyi sepanjang lagu yang Ziva bawakan.

Ada momen lucu saat Ziva baru saja selesai manggung. Seorang siswa laki-laki membawa selembar kertas bergambar dirinya dan Ziva dengan pakaian formal bak pasangan yang akan menyalonkan diri menjadi calon legislatif. Siswa tersebut kemudian meminta tanda tangan pada Ziva di atas gambar tersebut.

“Rame banget sumpah seneng banget happy banget. Liat aku dari yang tadi masih fresh (sekarang) udah berkeringat seperti ini," ujar Ziva.

Baca Juga: Meriahkan Flash Sale, BATIQA Hotels Berikan Double Discount untuk Para Pelanggannya

"Seru banget Tasikmalaya, SMAN 1 Tasikmalaya thank you so much kalian semua keren banget. Masih siang-siang bolong tapi semangatnya itu bener-bener semangat 45, ya,” sambungnya.

Buat yang penasaran dengan keseruan manggung Ziva di SMAN 1 Tasikmalaya, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Ziva Magnolya, ya!