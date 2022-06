JAKARTA - Aktor Maxime Bouttier membagikan trailer film hollywood perdananya berjudul Ticket To Paradise di media sosial. Di sini dia akan beradu akting dengan George Clooney dan Julia Roberts. Hal itu rupanya sukses mencuri perhatian mantan kekasihnya Prilly Latuconsina.

Lewat salah satu unggahan di Instagramnya, Maxime membagikan trailer film yang dibintanginya bersama dua bintang Hollywood, George Clooney dan Julia Roberts.

"For better or for worse. George Clooney and Julia Roberts star in Ticket to Paradise," tulis Maxime Bouttier dikutip dari keterangan unggahan, pada Kamis (30/6/2022).

BACA JUGA:Prilly Latuconsina Ternyata Tak Kuat Tidur Pakai AC

Di trailer itu, Maxime Bouttier terlihat mendapatkan porsi tampil cukup besar. Dia dikisahkan sebagai seorang pria lokal Bali yang menikah dengan Lily (diperankan bintang muda, Kaitlyn Dever).

Tak sampai disitu, Maxime juga diperlihatkan cukup banyak beradegan dengan dua bintang Hollywood, George Clooney dan Julia Roberts.

Sebagai informasi, Ticket to Paradise sendiri merupakan film bergenre romansa-komedi yang mengisahkan pasangan yang telah bercerai dan melakukan perjalanan ke Bali untuk melarang putri mereka menikah.

Maxime Bouttier akan berperan sebagai warga lokal yang menjalin hubungan dengan salah satu pemain. Film ini dijadwalkan tayang mulai 21 Oktober mendatang di di bioskop Amerika Serikat. Tak disangka, unggahan Maxime Bouttier itu mengundang reaksi mantan kekasihnya Prilly Latuconsina. Bukan hanya dia, tapi sejumlah rekan selebriti juga turut mengucapkan selamat dan bangga akan pencapaian aktor 29 tahun itu karena bisa beradu akting dengan dua bintang Hollywood, George Clooney dan Julia Roberts. "aaaaaa congrats," tulis Prilly Latuconsina. "Congrats!!!" ujar Syifa Hadju. "Brooooo," ucap Giorgino Abraham. "Oh my god, oh my god," sambung Michelle Ziudith. "Congratulation bro," komentar Bryan Domani. "Boleh...boleh. Congratulation and good luck man @boutier_maxime," kata Samuel Rizal. "Finally, i'm so proud of you," ujar Karina Suwandi. "Woohoo," balas Billy Davidson.