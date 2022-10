JAKARTA - Ari Lasso mengungkapkan, alasannya terlibat dalam perhelatan Amazing 20 yang digelar GTV di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 8 Oktober 2022. Dia ingin mengenang momen pertama dia mengenal band Dewa.

“Dulu, namanya masih Dewa. Mereka main pertama di kampusku, sekitar 30 tahun silam,” kata mantan vokalis Dewa 19 tersebut di panggung Amazing 20 GTV, pada Sabtu (8/10/2022) malam.

Ari Lasso mewarnai penampilan energik Slank X Dewa 19 dalam ajang tersebut. Salah satunya saat mereka menyanyikan I Miss You But I Hate You, dilanjutkan dengan Cukup Siti Nurbaya.

Panggung Amazing 20 GTV semakin meriah ketika Ivan memamerkan aksi finger styles bass miliknya dan tabuhan drum ciamik dari Bimbim. Ari Lasso dan Dewa 19 kemudian menyanyikan Suit Suit He He single populer Slank yang dirilis pada 1990.

Kaka dan Slank kemudian mengambil alih panggung dengan menyanyikan salah satu hits terbaik Dewa 19, Ingin Bercinta. Mereka kemudian menyempurnakan penampilannya dengan menyanyikan Mars Slankers, Orkes Sakit Hati, dan Kamu Harus Pulang. Panggung Amazing 20 GTV juga dimeriahkan penampilan Inul Daratista, Bunga Citra Lestari, Ayu Ting Ting, Danang, Farel Prayoga, Happy Asmara, serta sederet pelawak ternama.