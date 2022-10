JAKARTA - Slank x Dewa 19 menjadi bintang utama di malam ulang tahun GTV yang ke-20, pada Sabtu 8 Oktober 2022. Slank dan Dewa 19 tampil memukau dan kompak di atas panggung di Studio MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Penampilan pertama dibuka dengan momen Kaka Slank membawakan lagu hits-nya, I Miss You But I Hate You.

Lagu itu dibawakan dengan apik, kemudian disambut oleh Ari Lasso yang turut membawakan lagu tersebut.

Setelah menyanyikan lagu Slank, salah satu single terbaik Dewa 19, Pangeran Cinta turut dibawakan oleh mereka. Nampak pula Ahmad Dhani menyumbangkan suaranya saat mengiringi Kaka dan Ari Lasso.

Penampilan band Slank dan Dewa 19 pun berhasil menggebrak panggung ulang tahun GTV Amazing 20.

Setelahnya, sejumlah bintang dangdut pun turut menjadi penampilan pembuka, seperti Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Danang, Happy Asmara hingga Ghea Youbi.

Perayaan puncak Amazing 20 akan digelar hari ini pukul 18.30 WIB. Acara ini merupakan perayaan ulang tahun kedua GTV yang menjadi pilihan keluarga Indonesia sebagai stasiun televisi yang berkomitmen menayangkan program terbaiknya. Dalam perayaan ini, GTV mempersembahkan suguhan hiburan dari sejumlah bintang dan musisi ternama. Salah satunya adalah kolaborasi spektakuler dua band legendaris Tanah Air, yakni Slank dan Dewa 19.