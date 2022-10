JAKARTA - Chandra Liow menanggapi tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan oleh mantan kekasihnya sendiri, Indira Ayu Maharani yang menyebut sang YouTuber mengajak dirinya mati bareng lewat Twitter beberapa waktu lalu.

“Di sini gua mau menegaskan, gua mendukung dan juga berempati kepada semua korban kekerasan atau abusive dalam relationship dan memang penting untuk speak up. Fakta apa yang terjadi, tapi harusnya ini dipakai untuk menyelamatkan diri dan juga raise awareness soal isu ini,” kata Chandra Liow, seperti dikutip dari kanal YouTube Tim2one – Chandra Liow.

Menurutnya, mantan pacarnya itu sengaja memutar balikan fakta dan juga dipakai untuk membunuh karakter seseorang. Karena faktanya statement-statement itu mengada-ngada dan tidak pernah terjadi.

“Oke, gua akan jelaskan dari kondisi relationship gua dulu saat itu. Di situ kita menjalani hubungan selama beberapa waktu, tapi gua ngerasa kita tidak ada kecocokan lagi. Berakhir, kita mulai membicarakan hubungan kita bagaimana dan berakhir kita sepakat untuk melakukan break di hari berikutnya. Di tanggal 14 juni 2021,” ucap Chandra Liow.

Sang Aktor itu juga mengaku kondisi tersebut dirinya yang lebih mau menyudahi hubungan tersebut. Namun, Chandra Liow mengungkapkan mantannya tidak terima, terus menolak dan mau untuk tetap bersamanya bukan sebaliknya.

“Kondisinya gue yang lebih mau menyudahi hubungan gue dengan dia. Sekali lagi ya gue yang lebih mau menyudahi hubungan gue dengan dia. Berakhirnya dia menolak terus untuk tetap bersama, untuk tetap stay dia terus menolak untuk mengakhiri bukan sebaliknya,” tutur Chandra Liow.

YouTuber dengan 3 juta subscriber itu menegaskan dirinya tidak pernah mengajak mantannya untuk mati bersama ataupun bunuh diri. Pasalnya, Chandra Liow menyatakan dirinya yang ingin mengakhiri hubungan tersebut.

“Gue tegaskan di sini, itu tidak pernah terjadi. Gue tidak pernah mengajak dia untuk mati bersama ataupun bunuh diri bersama. Karena ya buat gue, buat apa gue ngajak mati bersama kalau gue yang mau putus di saat itu,” tegas Chandra Liow.

“Dan yang terjadi adalah selisih paham. Iya pasti ada dan juga berdebat, ya pasti ada karena apa ya karena dia tidak membiarkan gue. untuk putus dari kata-kata itu tidak pernah sama sekali gue keluarkan,” tambahnya.

Content creator juga menyampaikan dirinya dan mantan pacar membicarakan permasalah relationship mereka dengan teman dekatnya, yaitu A dan C. Chandra Liow mengatakan temannya tersebut menjadi saksi atas berakhirnya hubungan keduanya yang terjadi secara baik-baik.

“Jadi, kita berempat ini sama-sama ngobrolin solusi dari masalah resesif gue dan dia berempat. Ya gue dia A dan C. itu sampai jam 6 pagi dan berakhirnya sama-sama sepakat putus baik-baik dan itu disaksikan A dan juga C. sekali lagi kita putus baik-baik dan juga di saksikan A dan C. dan setelah itu gue juga masih bersedia utnuk mengantar balik dia ke rumah dia di jam 6 pagi tersebut,” tandas Chandra Liow.