RIYADH - Seorang pria Arab Saudi ditangkap setelah melecehkan para personel ATEEZ. Seperti diketahui, Hongjoong cs merupakan salah satu artis yang tampil di KCON 2022, Boulevard Riyadh City, pada 30 September-1 Oktober silam.

Kejadian kurang menyenangkan itu terjadi saat personel ATEEZ mendarat di King Khalid International Airport. Seorang pria kemudian mendekati mereka dan memvideokan momen tersebut, lalu mengunggahnya di TikTok.

Dari video tersebut, diketahui pria itu melontarkan kata-kata rasis pada personel ATEEZ yang membuatnya viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditanggapi Pemerintah Arab Saudi dengan menangkap pria tersebut.

Sayang, polisi tidak merilis identitas pria itu ataupun memberikan hukuman untuknya. Namun masalah itu tak menghalangi pelantun Guerrilla tersebut untuk tampil sempurna di KCON 2022.

ATEEZ tampil di hari kedua (1/10/2022) dan membawakan sederet tembang hits-nya. Selain Guerrilla, mereka juga menyanyikan lagu Good Lil Boy, The Leaders, TO THE BEAT, THANXX, dan The Real. Di hari yang sama juga tampil Hyolyn, New Jeans, STAYC, ONEUS, dan TO1.*

