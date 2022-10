JAKARTA - Nadhira Ulya mengunggah video cover terbaru lewat channel YouTube pribadinya. Kali ini, dia menyanyikan Between The Lines yang dipopulerkan Sara Bareilles, pada 2007. Ceritanya tentang perempuan yang tidak bisa bersatu dengan pria yang dicintainya.

Perempuan itu kemudian menyadari bahwa lelaki itu tertarik pada wanita lain. “Too late, two choices to stay or to leave/ Mine was so easy to uncover / He'd already left with the other / So I've learned to listen through silence,” bunyi salah satu liriknya.

BACA JUGA: Penggemar BTS, Nadhira Ulya Cover Lagu Butter yang Fenomenal

Dengan suara altonya yang khas, Nadhira sukses membawakan lagu tersebut dengan merdu dan easy listening. Tak hanya memamerkan talentanya dalam bernyanyi, Nadhira juga menunjukkan kemampuan bermain piano.

Meski bernyanyi dalam sebuah studio, ekspresi wajah dan penghayatan Nadhira Ulya begitu mendalam. Aksinya dalam video tersebut kemudian dikomentari warganet. “Tenang banget suaranya. Love it. Pnyanyi berkualitas.. Sukses selalu," ujar seorang warganet.

Bagi Anda yang penasaran dengan video cover lagu Between The Lines dapat ditonton lewat channel YouTube Nadhira Ulya Official.

BACA JUGA: Selain Kerongkongan, Lesti Kejora juga Alami Cedera Kepala

Nadhira Ulya merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suara indah dan uniknya. Selain itu, parasnya yang cantik juga menjadi alasan banyak penggemar yang mengaguminya. Di panggung X Factor Indonesia, peserta asal Bandung ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu Clown yang dipopulerkan Emeli Sandé. Tak hanya itu, video tersebut sudah ditonton lebih dari 8 juta kali di channel YouTube X FACTOR ID. Walaupun terhenti di Top 10 X Factor Indonesia, namun Nadhira Ulya telah menyuguhkan penampilan tak terlupakan bagi penggemar mereka. Kini, ia pun aktif menghibur penggemar dengan video cover lagu.* BACA JUGA: Song Joong Ki Bintangi Film Hwaran Tanpa Bayaran