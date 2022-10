JAKARTA - Marcela 'Dee' Nursalim kembali mengunggah video penampilannya lewat YouTube. Kali ini, ada penampilan istimewa, karena lulusan X Factor Indonesia itu menggandeng Phil Antonio berduet membawakan lagu Teach Me Tonight.

Dirilis pada 1953, lagu tersebut terbilang populer dan kerap menjadi standar musik jazz. Lagu ini mengombinasikan tema sekolah, bintang, dan cinta saat sang penyanyi meminta ‘pelajaran’ atau ilmu tentang kasih sayang.

BACA JUGA: Simfoni Merdu Marcella Dee dan Nauli Etnik Bawakan Medley Lagu Batak

Harmonisasi vokal Marcella dan Phil begitu memanjakan telinga. Ditambah dengan interaksi manis keduanya di atas panggung membuat penampilan keduanya semakin sempurna dengan iringan alat musik gitar, drum, dan double bass.

Berkat penampilan keduanya yang memukau, beragam tanggapan positif membanjiri video cover lagu tersebut. “Marcella ini punya karakter vokal yang enggak pernah bosan untuk gue dengar,” tulis seirang warganet di kolom komentar.

Buat yang penasaran dengan penampilan Marcella dan Phil menyanyikan Teach Me Tonight, dapat menonton videonya di channel YouTube Marcella Dee.

BACA JUGA: Selain Kerongkongan, Lesti Kejora juga Alami Cedera Kepala

Marcella Nursalim merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suara indahnya nan unik. Tak hanya itu, ternyata Marcella juga menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mempelajari instrumen musik tradisional seperti Gamelan Jawa.

Di panggung X Factor Indonesia, perempuan asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu (I'm Your) Hoochie Coochie Man yang dipopulerkan Muddy Waters. Tak hanya itu, videonya menyanyikan I'd Rather Go Blind ditonton 1,8 juta kali di YouTube Channel X FACTOR ID.

BACA JUGA: Pinang Catherine Wilson Setelah 3 Bulan Kenal, Idham Mase: Saya Jatuh Cinta