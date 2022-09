HUBUNGAN asmara antara Syifa Hadju dan Rizky Nazar sudah berjalan kurang lebih selama dua tahun. Uniknya, aktor pemeran film The Way I Love You itu menyatakan cinta pada sang lawan main ketika mereka sedang berada di tempat cuci mobil.

Peristiwa kurang romantis itu bahkan sempat dibagikan oleh Syifa melalui akun YouTube. Dalam video yang beredar beberapa waktu lalu, Syifa menyebut bahwa pria 26 tahun itu menyatakan perasaannya usai dirinya datang menjenguk kakak Rizky Nazar yang baru saja melahirkan.

"Dia nembak aku di tempat cuci mobil. Pas di tempat cuci mobil itu pas lagi nunggu. Sangat tidak romantis," beber Syifa Hadju dalam video yang sempat beredar.

"Abis dari rumahnya kayaknya, waktu itu kakaknya habis melahirkan kalau nggak salah, terus abis itu pas lagi nunggu, tiba-tiba dia, ngomongnya gitu aja kayak tanpa dosa aja," lanjutnya.

Meski sudah dua tahun hubungan mereka berjalan,perempuan 22 tahun ini mengaku masih belum kepikiran soal pernikahan. Sebab, ia masih ingin fokus untuk meniti karirnya di industri hiburan di tanah air.

Tak hanya dirinya yang ingin lebih fokus di dunia hiburan lantaran namanya tengah naik daun dan mulai dikenal. Sang kekasih juga mengaku masih ingin berkarya di industri hiburan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

"Didetik ini aku dan dia (Rizky Nazar) lagi pengen berkarya dulu pengen. Support dia dengan karya-karyanya, kami punya karir untuk dikembangin lagi," terangnya.

Terkait kabar yang menyebut bahwa mereka anak menikah, Syifa memilih untuk menanggapinya dengan santai. Sebab, ia belum sama sekali berpikir soal pernikahan lantaran masih mempunyai tanggung jawab dan cita-cita masih harus dicapai. "So far nggak gimana-gimana, aku masih 22 tahun, aku berkarir dulu karena memang tanggung jawab masih banyak," lanjutnya. "Jadi aku tanggung jawab-in aku dulu supaya entah siapapun jodoh aku seenggaknya masa depan aku sudah aman," tandas Syifa Hadju.