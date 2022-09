JAKARTA - Soundrenaline telah genap berusia 18 tahun. Setelah sempat redup akibat pandemi Covid-19, pada 2022 ini Soundrenaline kembali digelar.

Kali ini event musik berskala besar tersebut akan digelar di Jakarta tepatnya di Eco Park, Ancol, pada tanggal 26-27 November 2022.

Pada gelaran tahun ini, Soundrenaline 2022 mengusung tema #Comebackliveandlouder dengan misi ingin membawa kembali hype sebagai salah satu festival musik pop culture terdepan dengan lintas genre dan lintas generasi terbesar di Indonesia.

BACA JUGA:DeadSquad Perkenalkan Vicky Mono Eks Burgerkill Sebagai Vokalis Baru

Mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa kembali digelar di Jakarta, setelah pada tahun 2019 lalu Soundrenaline dihelat di Bali. Mengenai hal itu, pihak promotor punya alasan tersendiri.

"Karena Jakarta adalah kota dimana berkumpulnya musisi-musisi sekaligus sebagai kota pertama penyelenggaraan Soundrenaline pada awal November 2002 silam, di Parkir Timur Senayan," jelas Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promotor Soundrenaline 2022.

Ravel Entertainment menggelar Soundrenaline 2022 yang ke-18 dengan sebuah gebrakan yang luar biasa, yakni menghadirkan 18 musisi ternama Internasional.

Lima musisi internasional yang sudah diumumkan di fase awal, antara lain yakni Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, dan Hollow Coves. Sementara sisanya akan diumumkan pada pekan depan.

Sementara itu, Soundrenaline juga telah mengumumkan musisi nasional yang dipastikan akan tampil, antara lain yakni Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana, d’Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi dan Potret.

Menariknya, diantara beberapa nama musisi besar Tanah Air, ada satu yang mengejutkan, yaitu The Prediksi. The Prediksi merupakan sebuah klub motor yang digagas oleh Andre Taulany sejak tahun 2018, yang beranggotakan selebritas dan figur publik Indonesia sebagai sarana hiburan.

Penampilan dari grup yang beranggotakan Andre Taulany, Stevi Item, Tora Sudiro dan sejumlah selebritis tersebut, tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri di Soundrenaline 2022.

Baca Juga: Pos Indonesia Pekenalkan ULBI, Kampus Logistik Pertama di Indonesia

Dalam gelaran Sundrenaline kali ini, Ravel Entertainment juga menggandeng Samara Live untuk turut serta menyuguhkan sajian berupa konten-konten terbaik di luar musik, sehingga Soundrenaline 2022 kali ini dipastikan akan berbeda dengan festival musik lainnya. Selain itu, akan ada juga berbagai instalasi karya Tahilalats, yang bisa dinikmati di depan panggung utama Soundrenaline 2022. Perihal harga tiketnya, dibanderol dari mulai Rp 588.000 untuk Early Bird 2 Day Pass. Tiketnya bisa dibeli mulai tanggal 28 September 2022 di Tokopedia tiket events. Untuk mengetahui informasi lengkapnya kamu bisa mengakses website resmi Soundrenaline.id.