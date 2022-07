GRUP band metal, DeadSquad, menjawab rumor hengkangnya vokalis mereka, Agustinus Widi. Melalui akun Instagramnya pada Kamis (7/7/2022), DeadSquad bukan hanya menjawab rumor soal hengkangnya Widi, namun sembari mengumumkan punggawa baru yakni Vicky Mono eks Burgerkill.Â

Vicky bergabung untuk menempati kekosongan pada posisi vokal yang sebelumnya diisi oleh Agustinus Widi. Adapun kabar tersebut disampaikan langsung oleh akun resmi @deadsquad.official.

"Giving warm to welcome to @vicky_56_mono. We hope for a successful jurney with you!" tulis akun resmi @deadsquad.official, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (7/7/2022).

Artinya, grup band yang dibidani Stevi Item ini sudah tiga kali mengalami pergantian vokalis dalam setahun.

Dalam keterangan tersebut, DeadSquad juga menyebutkan personel lengkapnya saat ini.

Mereka adalah Stevi Item dan Karis (gitaris), Royi Ibrahim (drummer), Shadu Rasjidi (Bass) dan Vicky Mono (vokalis).

Bergabungnya Vicky juga bertepatan dengan perilisan singel terbaru DeadSquad yang bertajuk Enigmatic Pandemonium.

Tak hanya itu, lirik lagu teranyarnya juga ditulis oleh Vicky Mono.

Kedatangan Vicky disambut baik oleh para penggemar DeadSquad. Mereka bahkan ada yang tak menyangka Vicky bisa bergabung bersama grup band idolanya. "Bursa transfer nih," tulis akun @ade***. "Shocking," tulis @adam*** "Burgersquad," tulis akun lainnya. Sebagai informasi, sebelumnya Agustinus Widi didapuk sebagai vokalis pengganti Daniel Mardhany usai terjerat kasus narkoba. Bisa dibilang, kiprah Widi dengan DeadSquad cukup singkat. Vicky Mono kemudian datang dan secara resmi menggantikan posisi Widi saat ini.