JAKARTA - Najwa Shihab merupakan jurnalis dan presenter kenamaan Tanah Air. Perempuan berdarah Arab ini dikenal sebagai sosok yang kritis dan tegas ketika membahas isu, terutama tentang politik.

Dengan kepopulerannya, tentu kehidupan pribadi Najwa juga membuat banyak orang penasaran. Putri ulama Quraish Shihab ini cukup tertutup dengan kehidupan rumah tangganya dengan sang suami, Ibrahim Assegaf.

(Najwa Shihab, Izzat Assegaf (anak), Ibrahim Assegaf (suami). Foto: Instagram/@najwashihab)

Najwa dan suami awalnya bertemu di Universitas Indonesia sebagai junior dan senior. Meski usianya terbilang muda kala itu, ia yakin untuk menikah dengan Ibrahim pada 1997 di Solo.

Tentunya sosok Ibrahim Assegaf ini membuat banyak orang penasaran. Berikut ini Okezone rangkum 5 fakta tentang pria yang mampu meluluhkan hati Najwa Shihab.

1. Pengacara

Ibrahim Assegaf berprofesi sebagai pengacara yang tergabung dalam kantor pengacara ternama Assegaf Hamzah Partner. Ia menjadi pengacara yang berfokus di bidang Perbankan & Keuangan, Restrukturisasi & Kepailitan, Corporate M & A.

2. Direktur Perusahaan Hukum Online

Suami Najwa Shihab ini juga menjabat sebagai direktur di PT Justika Siar Public. Perusahaan ini punya tujuan memberi edukasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang dunia hukum di Indonesia.

3. Lulusan Universitas Ternama

Setelah menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1997, Ibrahim melanjutkan pendidikan S1 di Harvard University dengan mengambil Studi Hukum Asia Timur di tahun 2002-2003.

Ibrahim tampaknya sosok yang gemar menimba ilmu. Tidak tanggung-tanggung, ia kemudian mengambil Pendidikan S2 di University of Melbourne dan di fasilitasi oleh Australian Development Scholarship.

4. Banyak Prestasi

Ibrahim sukses meraih banyak prestasi. Ia menerima penghargaan IFLR 1000 Leading Lawyer in Financial & Corporate, Banking and M&A. Terdaftar sebagai " Leader in his Field" by Chambers Asia Pacific in Banking & Finance sejak tahun 2016, serta diakui sebagai " Leading Lawyer" by Asialaw Leading Lawyers (2016).

5. Hobi Bersepeda

Meski sibuk dalam profesinya, Ibrahim tetap punya hobi yang santai, yakni bersepeda. Hal ini dibuktikan dari unggahan Instagram-nya, @issasegaf. Meski tak aktif bermain media sosial, dia beberapa kali mengunggah momen seru saat bersepeda.