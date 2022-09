DRAKOR dengan adegan panas terbanyak menarik untuk diulas. Meski hanya sebagai pelengkap, namun adegan ciuman panas dan ranjang dalam sebuah drama Korea acap kali menjadi sorotan warganet.

Beberapa adegan bahkan kerap viral dan menghiasi Trending Topic di Twitter. Berikut drakor dengan adegan panas terbanyak yang dirangkum Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.What’s Wrong With Secretary Kim

Dibintangi Park Seo Joon dan Park Min Young, drama ini berkisah tentang seorang bos dan sekretaris setianya. Tak sekadar mengurus jadwalnya, sang sekretaris bahkan terlibat dalam kehidupan pribadi sang bos.

Namun hubungan profesional antara bos dan sekretaris ini berubah menjadi asmara yang dibumbui banyak adegan panas. Dimulai dari adegan ciuman antara Park Seo Joon dan Park Min Young pada episode 8, 9, 13, hingga episode pamungkas.

Puncak dari adegan romantis pasangan ini adalah ketika mereka berciuman dan berujung di ranjang. Menariknya, ciuman panas itu berdurasi 1 menit dan tercatat sebagai adegan ciuman terlama yang menuai sorotan warganet.

2.Lovestruck In The City





Drama garapan Kakao TV ini berkisah tentang hubungan asmara masa lalu kedua karakter utamanya, Park Jae Won (Ji Chang Wook) dan Lee Eun Oh (Kim Ji Won). Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama dan langsung berciuman panas.

Pertemuan pertama dan ciuman tersebut kemudian berujung pada adegan ranjang. Sutradara Park Shin Woo bahkan menyelipkan beberapa adegan panas lainnya di episode 2, 3, dan episode terakhir.

Sang sutradara menilai, chemistry Ji Chang Wook dan Kim Ji Won sangat baik. “Saat melihat mereka bersama, aku justru khawatir mereka berpacaran,” ujar sutradara Park saat promosi drama tersebut dikutip dari Soompi, pada 2020.

3.The World of the Married





Drama JTBC satu ini sempat begitu menjadi sorotan publik Korea Selatan karena temanya yang membahas perselingkuhan. Tak hanya itu, The World of the Married juga memiliki sederet adegan dewasa yang membuat enam episode awal drama ini masuk dalam rating R alias khusus 19 tahun ke atas.

Episode pertama drama ini bahkan sudah langsung disuguhkan dengan adegan ranjang antara Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae O (Park Hae Joon) yang merupakan pasangan suami istri.

Tak hanya itu, di episode pertama jugalah Ji Sun Woo juga mengetahui suaminya berkhianat darinya. Dia akhirnya menyadari bahwa Tae O menjalin hubungan terlarang dengan Yeo Da Kyeong (Han So Hee). Adegan panas dalam drama ini ditampilkan di episode 1, 3, 9, 10, hingga 13.

4.Nevertheless

Seperti The World of the Married, sebagian adegan dalam drama Song Kang dan Han So Hee ini juga mendapat rating 19+. Artinya, tayangan itu hanya bisa ditonton oleh orang dewasa karena mengandung unsur seksual, penggunaan bahasa kasar, dan adegan kekerasan.

Drama arahan sutradara Kim Ga Ram ini diadaptasi dari webtoon romantis Nevertheless. Kisahnya tentang seorang perempuan bernama Yoo Na Bi (Han So Hee) yang tak percaya pada cinta, namun tetap tertarik untuk berpacaran.

Na Bi kemudian bertemu dengan Park Jae Eon (Song Kang) yang justru percaya pada cinta namun enggan berpacaran. Menariknya, hampir setiap episode dalam drama ini menyuguhkan adegan ciuman dan ranjang dari dua pemeran utamanya.

5.Pachinko

Ditayangkan Apple TV+, drama Pachinko bercerita tentang Koh Han Su (Lee Min Ho) seorang makelar ikan asal Korea Selatan yang tinggal di Jepang dan sering mengunjungi Busan di mana dia bertemu dan jatuh cinta pada gadis muda bernama Kim Sunja (Kim Min Ha).

Pada episode pertama diceritakan bagaimana perkenalan keduanya berujung pada cinta panas yang membuat mereka berhubungan intim. Namun ketika Sunja mengabarkan dirinya hamil, Han Su memilih mundur karena statusnya yang masih suami orang.

Lepas dari Han Su, Sunja berkenalan dengan Baek Isak (Steve Sanghyun), seorang pendeta Protestan yang kemudian menjadi suaminya. Pada episode lima, drama arahan Kogonada dan Justin Chon ini menampilkan adegan ciuman panas Sunja dan Han Su hingga momen Sunja berhubungan intim dengan suaminya saat hamil.

6.I Need Romance 3

Seperti dua seri sebelumnya, I Need Romance juga menyuguhkan kisah cinta dewasa dari pasangan kekasih. Kisahnya tentang Sin Joo Yeon (Kim So Yeon), perempuan 33 tahun yang sudah mengecap asam garam asmara.

Sebagai perempuan mandiri, dia selalu berusaha menerima ketika hubungan asmaranya berakhir dan mencoba untuk memulai yang baru. Hingga dia bertemu Joo Wan (Sung Joon), musisi muda yang ternyata menjadikan Joo Yeon sebagai cinta pertamanya.

