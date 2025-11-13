Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Korea-Jepang Merry Berry Love

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |13:39 WIB
Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Korea-Jepang Merry Berry Love
Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Korea-Jepang Merry Berry Love. (Foto: Disney+)
SEOUL - Ji Chang Wook dipastikan akan beradu akting dengan aktris pendatang baru Jepang, Imada Mio. Keduanya akan membintangi drama Merry Berry Love, proyek patungan CJ ENM dengan stasiun TV Jepang, Nippon TV. 

Bersetting di salah satu pulau misterius Jepang, drama bergenre romantis itu berkisah tentang space planner asal Korea bernama Lee Yoo Bin (Ji Chang Wook) yang bertemu seorang petani Jepang, Shirahama Karin.

Lee Yoo Bin bertemu dengan Karin yang merupakan petani stroberi saat kariernya sebagai space planner hancur. Drama Merry Berry Love diarahkan oleh KimSoo Jung, sutradara di balik series Semantic Error

Sementara skenario drama itu digarap oleh Lee Jae Yoon, penulis di balik drama The Divorce Insurance

Ji Chang Wook (JTBC)
“Kami senang bisa berkolaborasi dengan Nippon TV dan Disney+ dalam proyek ini,” kata Lee Sang Hwa, Chief Producer Global Content Production Team CJ ENM dikutip dari IS Plus, pada Kamis (13/11/2025).

Lee menambahkan, “Kami menggarap sebuah proyek yang mengombinasikan budaya dan bahasa yang berbeda sehingga penonton di berbagai negara bisa merasakan keseruan drama ini.”

Soompi melaporkan, drama Merry Berry Love rencananya akan tayang di Disney+ dan Nippon TV.

Dengan begitu, drama proyek Korea-Jepang ini akan menjadi karya terbaru Ji Chang Wook setelah dia diumumkan akan berkolaborasi dengan Jun Ji Hyun dalam series Human X Gumiho

 

