FESTIVAL musik We The Fest 2022 kembali digelar usai sempat vakum selama kurang lebih dua tahun. Diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut, yakni pada 23-25 September 2022 di GBK Sport Complex, Senayan, We The Fest sukses membuat penonton terhibur dengan penampilan musisi dari dalam dan juga luar negeri.

Pada penyelenggaraannya tahun ini, WFT 2022 bukan hanya menyajikan festival musik semata. Tetapi juga festival fashion dan art yang selaras dengan 5 pilar aktivitas Fruit Tea Sosro, yakni musik, fashion, art, dance, dan game.

Di atas empat panggung megah, yakni We The Fest Stage, Cabana Banana Stage, WTF Park Stage, Another Stage, sejumlah musisi dalam maupun luar negeri tampak menghibur ribuan penonton yang hadir. Sebut saja, Jackson Wang, Offset, Swar Lee, Pink Sweat, Raisa, Dewa19, Lyodra, hingga Maliq & D'Essentials.

Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan WTF 2022 juga diisi dengan beberapa tenant restoran milik Ismaya Group. Bahkan Fruit Tea Sosro mengusung tema Summer Blend Sensation dengan memberikan nuansa pantai sebagai icon booth mereka.

"Fruit Tea Sosro mendesain area Ismaya Food Town menjadi tempat makan yang nyaman dan super keren karena bisa dijadikan spot foto yang instagramable," ujar Norma Sari Dewi, selaku GM Marketing PT Sinar Sosro.

Bukan hanya itu, booth Fruit Tea Sosro bahkan menyajikan beberapa ruang untuk kegiatan eksplorasi kreativitas. Sebut saja music area yang menghadirkan DJ Performance, art area berupa hair do, face painting, dan selfie area.

"Khusus di SELFIE AREA akan disediakan photo booth 360 derajat, dimana para pengunjung bisa mengabadikan momen seru dan outfit keren mereka dalam format video," papar Norma Sari Dewi. "Diharapkan seluruh aktivitas tersebut dapat menambah euphoria festival dalam rangkaian acara WTF 2022," jelasnya.