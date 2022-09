PUTRA bungsu Sule dan Lina Jubaedah, Ferdi, mengunfollow akun Instagram milik mantan ibu sambungnya, Nathalie Holscher. Padahal selama kurang lebih dua tahun menjadi ibu sambung, hubungan Nathalie dan Ferdi diketahui cukup dekat.

Mengetahui bahwa akun Instagramnya di unfollow oleh Ferdi, Nathalie pun mengaku sedih. Apalagi ia dan bocah 11 tahun itu memiliki hubungan yang sangat dekat, berbeda dengan hubungan Nathalie dengan ketiga kakak-kakak Ferdi.

"Sedih (di-unfollow) karena sayangnya minta ampun," kata Nathalie Holscher saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 September 2022.

Ia pun tak mengerti mengapa semua anak-anak Sule meng-unfollow akun Instagram miliknya. Alih-alih bertanya ke diri sendiri, ibu satu anak ini justru menyarankan agar menanyakan ke pihak mantan suami.

"Itu nggak tahu, coba tanya ke mereka," ujar Nathalie Holscher.

Semenjak bercerai dengan Sule pada Agustus lalu, Nathalie Holscher memang sudah tak pernah bertemu lagi dengan anak-anak Sule.

"Belum (ketemu anak-anak Sule)," jawab Nathalie singkat.

Sebelumnya, kabar Ferdi meng-unfollow akun Instagram Nathalie, diketahui dari seorang netizen yang mengirim pesan kepada Nathalie.

"Bunn gak sadarnya kalau di unfol sama F**dy," demikian bunyi pesan netizen tersebut lewat Direct Message, pada Jumat (23/9/2022).

"Kok pada jahat si nge unfoll bundanya," tambahnya.

Menjawab kabar tersebut, ibu satu anak ini lantas menyinggung soal perjuangan dan hanya diingat mengenai kejelekannya saja. Ia pun sadar bahwa dirinya bukanlah manusia sempurna.

"Terkadang manusia yang diingat buruknya aja, yang jelas aku pernah berjuang berusaha semampu aku, kan aku gak sempurna hehe. Dan kalau anak kecil apa mungkin bisa unfol tanpa berpikir dulu?," tulis Nathalie Holscher.

Perempuan blasteran Belanda ini pun menyebut bahwa hal tersebut sudah terlalu toxic.

"Move On yuk ! ini udah terlalu toxic banget," terang Nathalie Holscher.

Seolah ingin mengikuti treatment keluarga Sule, kini Nathalie Holscher memilih diam mengenai kabar tersebut.

"Silent is gold ceunah hehe.. we'll see ya," pungkas Nathalie Holscher.