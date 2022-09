JAKARTA - Semenjak resmi bercerai dari Sule pada 10 Agustus 2022 lalu, hubungan Nathalie Holscher dengan anak-anak Sule diduga tidak baik.

Hal itu diperkuat dengan ketiga anak Sule Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan telah meng-unfollow akun Instagram Nathalie Holscher.

Bahkan terbaru, putra bungsu Sule, Ferdinan Ardiansyach Sutisna alias Ferdi juga ikut meng-unfollow Nathalie Holscher. Padahal sewaktu Nathalie masih menjadi istri Sule, ia begitu dekat dengan Ferdi.

Kabar Ferdi meng-unfollow akun Instagram Nathalie, diketahui dari seorang netizen yang mengirim pesan kepada Nathalie.

"Bun gak sadarnya kalau di-unfol sama F**dy," demikian bunyi pesan netizen tersebut lewat Direct Message, pada Jumat (23/9/2022).

Tak berhenti di situ, netizen pun menduga mereka semua jahat dengan Nathalie Holscher karena memutuskan tidak berteman di Instagram.

"Kok pada jahat si nge unfoll bundanya," tambahnya.

Menjawab kabar tersebut, ibu satu anak ini lantas menyinggung soal seseorang yang hanya mengingat kejelekannya saja. Ia pun sadar bahwa dirinya bukanlah manusia sempurna.

"Terkadang manusia yang diinget buruknya aja, yang jelas aku pernah berjuang berusaha semampu aku, kan aku gak sempurna hehe," ujar Nathalie Holscher membalas pesan netizen.

Mantan pemain DJ ini lantas mengira bahwa ada seseorang yang mengintimidasi Ferdi agar meng-unfollow akun Instagram miliknya.

"Dan kalau anak kecil apa mungkin bisa unfol tanpa berpikir dulu?," tambah Nathalie Holscher.

Perempuan blasteran Belanda ini pun menyebut bahwa hal tersebut sudah terlalu toxic. "Move on yuk ! ini udah terlalu toxic banget," terang Nathalie Holscher.

Seolah ingin mengikuti treatment keluarga Sule, kini Nathalie Holscher memilih diam mengenai kabar tersebut. "Silent is gold ceunah hehe.. we'll see ya," pungkas Nathalie Holscher.