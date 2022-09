JAKARTA - Gobal Radio Jakarta kembali menggelar Globalkustik kembali di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 23 September 2022. Dipandu Aisha Lahtiba dan laras Tahira, pertunjukan kali ini menghadirkan Bagas Ran, Chintya Gabriella, dan The Overtunes sebagai bintang tamu. 

Pertunjukan itu dibuka oleh Bagas Ran yang membawakan lagu miliknya, Pendengar Terbaik. Lagu tersebut berkisah tentang pria yang mencintai seorang perempuan dan selalu setia menemaninya. Namun setelah penantian panjang,  ternyata perempuan itu justru memilih kembali bersama kekasihnya.

BACA JUGA: Lalahuta dan Anneth Meriahkan Globalkustik di Sarinah

Bagas Ran menutup penampilannya dengan menyanyikan salah satu tembang hits milik Glenn Fredly, Januari. Setelah penampilan penyanyi tampan 22 tahun tersebut, panggung Globalkustik diambil alih oleh Chintya Gabriela. 

Penyanyi berdarah Batak tersebut menyanyikan dua single miliknya, Percaya Aku dan Aku sayang Aku. Sebagai penutup, Chintya menyanyikan single Tak Apa Tanpamu. Sebagai pelengkap Globalkustik pada malam itu, The Overtunes tampil sebagai penutup.

Mereka menghangatkan suasana di Anjungan Sarinah dengan menyanyikan lagu-lagu terbaik mereka, dari Jangan Hanya Bicara, Benar-Benar, dan Sayap Pelindungmu. The Overtunes menutup penampilan mereka dengan menyanyikan lagu terbaru mereka Write Me Another Song. 

BACA JUGA: Siti Badriah Bongkar Kebiasaan Buruk Suami yang Buat Kesal, Netizen: Jorok!

 

Tetap dengarkan Global Radio Jakarta di frekuensi 88,4 FM. Selain itu, Anda juga bisa streaming di laman  www.globalradio.co.id. Untuk informasi lainnya Anda bisa mengunjungi akun media sosial @884globalradio. Panggung musik Globalkustik dengan berbagai bintang tamu terbaiknya akan kembali digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 29 September 2022. Jadi jangan ketinggalan ya!* BACA JUGA: Sedih Diunflollow Ferdi, Nathalie Holscher: Karena Sayangnya Minta Ampun