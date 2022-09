JAKARTA - Perjalanan Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal ke jenjang pernikahan tampaknya semakin dekat. Setelah melamar sang aktris pada Desember 2021, kini Rob mengambil keputusan besar lain untuk memuluskan langkahnya menikahi Chelsea.

Keputusan itu adalah pindah agama, dari Kristen ke Katolik. Proses pembaptisan Rob diperlihatkannya dalam salah satu unggahannya di Instagram, pada 21 September 2022.

Ada dua foto yang diunggahnya di Instagram. Pada foto pertama, dia tampak berfoto bersama orangtua, Chelsea Islan, dan Pastor Adi Prasojo yang memimpin prosesi pembaptisan tersebut.

Pada foto kedua, terlihat momen saat pastor menuangkan air ke kepala Rob Clinton. “In the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen (Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amen). Selamat datang Tuan Alexander,” ujarnya.

Unggahan itu kemudian dikomentari Chelsea dengan menuliskan kalimat manis untuk Rob. “Aku mencintaimu. Kiranya Tuhan melimpahimu dengan berkat, sayangku,” kata sang aktris di kolom komentar.

Warganet pun memenuhi unggahan Rob Clinton itu dengan doa agar langkahnya menuju pernikahan bisa berjalan dengan baik. "Lancar sampai hari-H ya. Tuhan Yesus memberkati," kata akun @christaniairene. Namun hingga kini, baik Rob Clinton Kardinal dan Chelsea Islan belum merilis pernyataan resmi terkait rencana pernikahan mereka.*