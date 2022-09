JAKARTA - One Piece selalu menjadi hal yang ditunggu para pencinta manga dan anime di seluruh dunia. Kini, spoiler karya Eiichiro Oda di episode 1061 sudah bermunculan yang menampilkan petualangan seru terbaru geng Topi Jerami.

Melansir Hitc, chapter 1061 One Piece saat ini dijadwalkan rilis secara online di seluruh dunia pada 25 September 2022. Dilaporkan bahwa judul episode kali ini berjudul Egg Head, The Island of the Future.

Kali ini, Bajak laut Star Hat memulai perjalanan ke Egg Head. Pulau masa depan tersebut saat ini dikuasai Vegapunk. Dia adalah ilmuwan besar nomor satu di dunia One Piece.

Sementara di pangkalan Angkatan Laut yang terletak di dekat Pulau Egg Head, anak-anak Punk Hazard, Tashigi, dan berbagai anggota SWORD disimpan. Helmeppo ingin meminjam Seraphim Vegapunk agar bisa menyelamatkan Koby.

Scene kemudian beralih pada Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bonney, terpisah dari anggota topi jerami lainnya. Tak jelas apakah ini perjalanan mereka atau segera setelah mereka tiba. Menjelang akhir bab, muncul seorang gadis misterius. Tiba-tiba dia mengklaim dirinya sebagai Vegapunk, sang ilmuwan pemilik Pulau Egg Head.