JAKARTA - One Piece Film: Red resmi tayang di bioskop Indonesia. Film tersebut merupakan salah satu film yang sangat dinantikan oleh para pecinta anime, khususnya fans berat One Piece di Tanah Air.

One Piece Film: Red sendiri merupakan film One Piece yang ke-15. Untuk penayangan film anime tersebut di Jepang, dikabarkan sudah lebih dulu yaitu pada 6 Agustus 2022 di Tokyo. Film tersebut pun menuai kesuksesan di Jepang karena sudah ditonton lebih dari 8 juta kali.

Ada sejumlah karakter yang akan hadir di One Piece Film: Red. Seperti Law, Helmeppo, Coby hingga Bartolomeo. Kemudian, para angkatan laut pun akan ikut memeriahkan dengan hadirnya Sakazuki, Issho, Momonga, dan Borsalino.

Salah satu yang cukup menarik yakni munculnya Shanks si Rambut Merah. Shanks dikenal sebagai seorang bajak laut hebat di dunia One Piece.

Bajak laut berambut merah tersebut merupakan orang yang memberikan topi jerami pada Luffy, serta memotivasi Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut.

Kehadiran Shanks di One Piece Film: Red sangat ditunggu-tunggu. Karena, pada sepanjang kisah One Piece, kemunculan dari bajak laut berambut merah itu sangat jarang. Karena itu, bisa dibilang Shanks merupakan tokoh penting di One Piece Film: Red.

Singkat cerita One Piece Film: Red berkisah tentang Luffy yang pergi ke sebuah festival musik. Pada Festival musik tersebut, tampil serang penyanyi ternama dunia bernama Uta.

Momen tersebut merupakan awal pertemuan Luffy dengan Uta. Hingga kemudian terungkap fakta yang mengejutkan tentang siapa sebenarnya dibalik sosok Uta, yang merupakan anak dari Shanks, sosok bajak laut yang memberikan topi jerami dan menginspirasi Luffy. Lantas saja fakta tersebut membuat semua orang terkejut, karena Shanks menghilang cara misterius. Di film One Piece terbaru ini, akan mengisahkan lebih jauh tentang sosok dan sisi lain kehidupan dari Shanks.