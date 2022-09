LOS ANGELES - Isu perselingkuhan yang menyeret nama Adam Levine terus menguat. Setelah muncul dugaan bahwa vokalis Maroon 5 itu selingkuh dengan seorang model cantik bernama Sumner Stroh, kini rumor tersebut menguat karena dikaitkan dengan kebiasaan Adam Levine yang diduga sering memberikan pesan-pesan genit pada wanita lain.

Hal itu diungkap oleh mantan instruktur yoga Levine, Alanna Zabel. Ia mengisahkan jika dirinya pernah mendapat pesan genit yang tak pantas dikirimkan oleh pelantun Moves Like Jagger itu. Dilansir dari Pagesix, Zabel menceritakan kronologinya melalui Instagram storiesnya.

"Sudah lama tertunda #ExposeAdamLevine," tulisnya pada caption postingannya.

Zabel mengatakan dia bekerja untuk Levine dari 2007 hingga 2010, dan menuduh kliennya itu memberi tahu teman-temannya bahwa dia memiliki 'best ass in town and it was cute.' Dia juga mengaku mendapat pesan bernada tak pantas dari Levine, yang mengajak telanjang bersama.

"Suatu hari dia mengirimi saya pesan, 'Saya ingin menghabiskan hari dengan Anda telanjang,'" klaimnya lebih lanjut.

Diketahui Zabel adalah wanita keempat yang mengklaim bahwa Adam Levine mengirimi pesan yang tidak pantas. Sebelumnya, ada dua model seksi yang mengaku menjadi korban pesan genit sang musisi, setelah pengakuan mengejutkan Sumner Stroh. Kabar Adam Levine gemar mengirimkan pesan genit kepada kaum hawa ini bermunculan sejak pengakuan Sumner Stroh yang mengaku berselingkuh dengan sang vokalis. Pada 19 September, Ia membongkar DM yang diduga dari Levine dalam video TikTok. Model 23 tahun itu mengklaim dirinya berselingkuh dengan Levine selama sekitar satu tahun dan mengakui dia merasa "dieksploitasi" dan "dimanipulasi" oleh ayah 2 anak itu. Pengakuan tersebut yang membuat dugaan perselingkuhan Levine mulai berembus. BACA JUGA:Ashanty Ungkap Alasan Tak Izinkan Arsy Sekolah di Pesantren BACA JUGA:Tegas, Haji Faisal Tolak Syarat Menjadi Menantu Keluarga Gen Halilintar