JAKARTA - Wendy Walters masih menjadi sorotan usai mengisyaratkan perselingkuhan sang suami, Reza Arap. Kini, Wendy tiba-tiba kembali menuliskan cuitan di twitter.

Kali ini cuitan Wendy dialamatkan untuk para netizen yang turut buka suara untuknya,

"Hi guys! Aku hargain semua yang udah speak up ke aku," kata Wendy Walters, dikutip pada Rabu (21/9/2022).

Rupanya banyak dari netizen yang memberikan bukti-bukti pada Wendy Walters. Diduga, bukti yang dimaksud adalah terkait isu perselingkungan Reza Arap.

"But I don't think I can take any more evidences. Jadi saya rasa sudah cukup ya untuk buktinya, teman-teman," lanjutnya.

Tak lupa, Wendy berterimakasih pada netizen yang sudah menaruh perhatian begitu besar padanya.

Dari cuitan tersebut, netizen lantas ramai-ramai memberikan reply dan menyemangati Wendy Walters.

"pukpuk peluk ciwennn," kata @ses*****

(aln)