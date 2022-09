JAKARTA - Rumor perselingkuhan YouTuber Reza Arap kini tengah jadi sorotan warganet. Di tengah ramainya isu tersebut, muncul video lawas Wendy Walters, yang pernah menjawab pertanyaan jika sang suami suatu saat khilaf.

Video itu berasal dari podcast YouTube Deddy Corbuzier. Kala itu, sang mantan pesulap menanyakan Wendy, tentang apa yang bakal dilakukan apabila suatu saat Reza berselingkuh.

"Kalau dia tiba-tiba suatu saat khilaf melakukan kesalahan, selingkuh, apa yang kamu lakukan?" tanya Deddy, dikutip pada Rabu (21/9/2022).

Jika perselingkuhan itu belum tercium publik, Wendy mengaku tidak akan langsung pergi. Dia akan bertanya kepada Reza apa alasannya main hati dengan perempuan lain.

"Gue bakal nanya dulu kenapa? Apakah gue kurang memuaskan?" ucap Wendy.

"Ya itu yang aku tanya paling kenapa, apakah salahnya di aku," lanjutnya.

Namun apabila perselingkuhan itu sudah terpublikasikan, Wendy mengungkapkan keinginannya untuk bercerita langsung kepada Deddy Corbuzier dan mantap bercerai.

"Kayaknya ada jawabannya. Aku ke Om Deddy. (bilang ) 'kita udah' ke Om Deddy. ya seperti biasa om, minta cerai," ujar Wendy sambil menahan air mata.

Sebelumnya, rumor perselingkuhan Reza Arap ini sempat menjadi trending topic di Twitter. Perempuan berinisial R disebut-sebut menjadi duri dalam rumah tangga sang artis.

Wendy Walters bahkan sampai mengubah caption foto pernikahannya dengan Reza Arap, yang semakin menguatkan dugaan peselingkuhan itu. Ia menyisipkan kalimat yang menyayat hati.

"Thank you for the trauma (terima kasih atas traumanya)" tulis Wendy.

