JAKARTA - Video lawas Wendy Walters kini bertebaran di media sosial, ketika isu perselingkuhan Reza Arap yang menyeruak. Muncul potongan video Wendy yang mengaku akan bertindak tegas apabila sang suami berkhianat.

Dalam video itu, Wendy Walters sedang menyahuti perbincangan Reza Arap dengan seseorang. Ia mengaku tak segan meninggalkan sang suami apabila berbuat satu kesalahan.

"Lu kalau salah sekali udah pasti gue tinggal. Mana pernah gue bilang, gue bakal mau seperti cewek goblok?" ujar Wendy, dikutip dari akun @lambegosiip, Rabu (21/9/2022).

Kemudian dia menyebut satu kesalahan pasangan yang menurutnya tak bisa dimaafkan, yakni berkhianat. Perempuan 26 tahun itu tegas tak akan memaafkan Reza jika berselingkuh.

"Menurut gue kesalahan terbesar itu selingkuh, kalau lu udah selingkuh, gue enggak bakal maafin lagi," kata Wendy.

Sebelumnya, rumor perselingkuhan Reza Arap ini sempat menjadi trending topic di Twitter. Perempuan berinisial R disebut-sebut menjadi duri dalam rumah tangga sang artis.

Wendy Walters bahkan sampai mengubah caption foto pernikahannya dengan Reza Arap, yang semakin menguatkan dugaan peselingkuhan itu. Ia menyisipkan kalimat yang menyayat hati.

"Thank you for the trauma (terima kasih atas traumanya)" tulis Wendy.

