SEOUL - Girl group LE SSERAFIM dijadwalkan akan merilis mini album, bulan depan. Ini akan menjadi karya terbaru mereka setelah Kim Garam keluar pada 20 Juli silam dan debut mereka lewat mini album ‘FEARLESS’, pada Mei 2022.

“Girl group pendatang baru HYBE akan comeback dengan mini album ‘ANTIFRAGILE’, pada 17 Oktober 2022, pukul 18.00 KST,” kata Source Music selaku agensi yang menaungi grup tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (19/9/2022).

Agensi itu menambahkan, mini album itu akan berisi cerita para member LE SSERAFIM yang tumbuh semakin kuat setelah menghadapi berbagai kesulitan. Bersama pengumuman itu, Source Music merilis teaser perdana.

Video berdurasi 15 detik yang dirilis HYBE Labels itu di YouTube, Sakura Miyawaki cs menuliskan sebuah pertanyaan, “Do you think I am fragile? (Kau pikir aku rapuh?)” Video teaser itu ramai dikomentari warganet.

BACA JUGA: Terdepak dari LE SSERAFIM, Kim Garam Viral di Twitter

BACA JUGA: 7 Artis Indonesia Pernah Jadi Pelakor, Nomor 1 Akui Menyesal