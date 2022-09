JAKARTA - Penggemar musik emo siap-siap headbanging! band post-hardcore Saosin mengumumkan mereka bakal masuk ke salah satu jajaran line up festival musik Hammersonic 2023 yang digelar di Jakarta.

Melalui unggahan Instagram resmi Saosin, pihaknya menyapa para penggemar di Indonesia. Mereka mengaku akan menyemarakkan Hammersonic 2023.

"We're playing @hammersonicfest 2023 in Jakarta! (Kami akan bermain di Hammersonic 2023 di Jakarta)" tulis akun Instagram @saosinofficial, Kamis (15/9/2022).

Pengumuman ini membuat para penggemar Saosin di Indonesia antusias. Mereka bersemangat menantikan performa band asal Amerika Serikat ini secara langsung.

"Wah keren nih," komentar netizen.

"Apakah ini artinya aku bisa mendengar Seven Years dan Bury Your Head secara live?" komentar netizen.

SAOSIN pernah berjaya di era 2000-an memiliki sejumlah hit seperti You're Not Alone, Bury Your Head, dan Seven Years. Anthony Green sang vokalis asli juga kembali sejak beberapa tahun silam dalam formasi band, setelah sebelumnya digantikan Cove Reber.

Selain SAOSIN, sejumlah band ternama yang bakal manggung di Hammersonic 2023 ini antara lain adalah Slipknot, Trivium, Black Flag, Suicide Silence, Sinister, Comeback Kid Batushka, Deez Nuts, dan masih banyak lagi. Hammersonic adalah salah satu festival musik rock dan metal terbesar di Asia Paifik. Acara ini rencananya akan digelar pada 18-19 Maret 2023 di Jakarta. Jika berminat untuk menyaksikan deretan line up Hammersonic, Anda bisa kunjungi website atau akun Instagram resminya. Info tentang syarat dan ketentuan serta tiket juga tersedia di sana.