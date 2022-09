DIRILIS pada 4 Juli 2021, The Warrior From The Sky merupakan sebuah film China yang dibintangi Li Ming Xuan, Liu Guangi, dan Zhang Di. Kisahnya bercerita tentang pertempuran para dewa.

Cerita dimulai saat Chen Nan, reinkarnasi dewa langit bangkit dari kubur. Dia kehilangan ingatan dan tidak bisa mengingat dirinya sendiri. Seorang penjaga makam kemudian mengatakan, ia akan menemukan kembali jati dirinya suatu hari nanti.

Penjaga makam itu kemudian menyerang Chen Nan dan melemparnya ke bumi hingga sampai ke sebuah danau di mana seorang putri bernama Xu Yu tengah membersihkan tubuhnya.

Dinilai lancang, dia pun dijebloskan ke penjara bawah tanah oleh pengawal sang putri. Namun saat dalam perjalanan menuju penjara bawah tanah, Putri Xu Yu, pengawal, beserta Chen Nan dihadang sekelompok bandit.

Beruntung, bandit-bandit tersebut dapat dikalahkan Chen Nan menggunakan busur emas yang diambil Putri Xu Yu dan pengawalnya dari sebuah tempat. Ternyata, aksi penyerangan itu didalangi Shima, perdana menteri kerajaan.

Shima berniat mencuri busur emas tersebut dan menggunakannya untuk menyerap kekuatan spiritual orang lain. Di sisi lain, para tahanan mengamuk dan melarikan diri dari penjara karena tidak mendapat perlakuan yang baik. Di tengah perjalanan, para tahanan itu sempat melewati sebuah gua yang tertempel oleh banyak kertas mantra. Kertas tersebut dibuat oleh penasehat kerajaan bernama Xuan Zu untuk menyerap kekuatan sihir orang lain. Chen Nan akhirnya tiba di kerajaan dan bertemu Nalan. Ia yang baru terbangun dari pingsan setelah melawan bandit langsung menatap Nalan karena wajahnya sangat mirip dengan kekasihnya yang hilang selama ribuan tahun silam. Tiba-tiba, Chen Nan yang masih berbaring di tandu menghilang. Diketahui dirinya sedang berusaha melepaskan diri dari energi misterius busur emas karena terus menerus menarik dan memaksa dirinya untuk memegangnya. Dengan ikatan yang dimiliki Chen Nan dan busur emas, terkuaklah bahwa dirinya merupakan salah satu dewa perang di langit. Dan busur emas itu adalah senjata yang selalu digunakannya saat berperang. Hingga suatu waktu Chen Nan, Nalan, dan Zilong mengetahui bahwa perdana menteri Shima berencana mengumpulkan kekuatan spiritual sebanyak mungkin untuk berevolusi menjadi makhluk abadi. Mereka kemudian mendatangi tempat Shima dan melihat bahwa dirinya sudah tewas karena seluruh energinya diserap habis oleh Xuan Zu. Malam itu, Xuan Zu dapat dengan mudah mengalahkan Nalan, Chen Nan, dan Zilong dengan kekuatan yang dimilikinya bertahun-tahun. Xuan Zu pun memerintahkan seluruh anggota kerajaan berkumpul untuk menyerap seluruh kekuatan mereka tanpa diketahui. Beruntung, Chen Nan, Nalan, dan Zilong telah pulih dari serangan Xuan Zu di malam sebelumnya. Zilong berubah menjadi naga raksasa untuk membantu Chen Nan yang berhasil mendapatkan kekuatannya dari busur emas. Dengan kekuatan itu dia berhasil mengalahkan Xuan Zu. Dengan kekalahan tersebut, maka seluruh anggota kerajaan mendapatkan kembali kekuatan spiritual mereka. Misi Chen Nan untuk menemukan jati diri dan kekuatannya pun akhirnya terselesaikan. Bagi Anda yang penasaran dengan film The Warrior From The Sky, dapat mengecek videonya di channel YouTube Recap King.*