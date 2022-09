JAKARTA - Terlahir dari orang tua yang berkecimpung di dunia entertainment, tak heran jika image anak artis begitu melekat pada diri Valerie Thomas.

Sayangnya, putri bungsu Jeremy Thomas dan Ina Thomas itu tidak suka jika dirinya disebut sebagai anak artis.

"Valerie Thomas itu siapa sih, dia bukan cuma anak artis doang, aku juga manusia, yang kebetulan lahir di industri film karena mama sama papa ya Jeremy Thomas dan Ina Thomas, pastinya dibilang anak artis," ujar Valerie Thomas dikutip dari kanal YouTube TS Media, Minggu (11/9/2022).

"Tapi aku adalah orang biasa yang punya perasaan biasa," sambungnya.

Bahkan secara blakblakan dirinya merasa sama seperti netizen atau masyarakat pada umumnya.

"Aku sama netizen itu sebenarnya sama gitu. Mangkanya kenapa gue paling nggak suka dibilang anak artis karena menurut aku tuh kita semua tuh sama," tegas Valerie Thomas.

Perempuan 23 tahun ini ingin dikenal sebagai dirinya sendiri, karena prestasinya, perusahaan tempatnya bekerja.

"Aku mau dikenal sebagai perempuan yang empowering, yang punya achievement, yang you know like not only for my body, not only for my like what i do, like i wanna be known for travelling, jiwa travel aku ada," beber Valerie Thomas.