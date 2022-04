JAKARTA - Valerie Thomas tak hanya sibuk akting series di dunia entertaint. Kini, anak Jeremy Thomas itu mencoba dunia pekerjaan profesional di sebuah perusahaan medis.

Valerie Thomas mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai creative director di Asa Ren. Baginya, pekerjaan ini membuat dirinya tertantang dan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak terutama di bidang medis.

"Memang aku lebih aktif di entertainment industry, tapi aku juga memiliki keinginan untuk bekerja di suatu company di mana aku bisa membantu banyak orang untuk know more about themselves," kata Valerie

Bekerja di perusahaan medis membuatnya juga banyak berubah. Mau tak mau dirinya kini lebih menjaga pola makan, agar tubuhnya sehat dan mencerna nutrisi yang dibutuhkan.

Walaupun aku dapat peran sebagai creative director, tapi aku tetap belajar gimana caranya how to make people happy, how to work in a group, how to understand my company's products," lanjutnya.

Asa Ren bekerjasama dengan Klinik Ibuku menyediakan fasilitas tes DNA untuk masyarakat Indonesia. Valerie pun memanfaatkan tes DNA untuk lebih mengenal tubuhnya.

"Sekarang aku olahraga, makan sehat, dan aku tuh terus curious sama apa sih aku bisa ngebantu orang gimana lagi, gimana caranya aku bisa dengan knowledge that I have, everything around me, seputar health and fitness," lanjutnya.

(aln)