Cantiknya Valerie Thomas Jalani Pemotretan dengan Tema Halloween, Tampil Seksi Pakai Dress Minim

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |09:52 WIB
Cantiknya Valerie Thomas Jalani Pemotretan dengan Tema Halloween, Tampil Seksi Pakai Dress Minim
Cantiknya Valerie Thomas Jalani Pemotretan dengan Tema Halloween, Tampil Seksi Pakai Dress Minim (Foto: IG Valerie Thomas)
JAKARTA - Valerie Thomas baru-baru ini melakukan pemotretan bertema Halloween bersama fotografer ternama, Winston Gomez. 

Dalam sesi tersebut, Valerie tampil memukau dengan nuansa seksi dan misterius yang kental, mengenakan dress pendek berbahan lace hitam dengan detail bustier yang membuatnya semakin menonjol.

Halloween memang selalu jadi momen yang dinantikan, termasuk di Indonesia. Banyak selebriti ikut merayakan suasana seram ini, mulai dari menghadiri pesta kostum hingga melakukan pemotretan khusus bertema Halloween.

Di salah satu unggahan terbarunya di Instagram, Valerie menuliskan, “Aku hanya membunuh laki-laki, sebaiknya kamu lari karena aku akan datang,” memberikan kesan menegangkan pada fotonya. 

