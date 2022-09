JAKARTA - Dewi Lestari, Reza Gunawan dikabarkan meninggal dunia di usia 36 tahun. Kabar ini sontak menghebohkan jagat hiburan termasuk para rekan-rekan selebritis.

Para artis Tanah Air pun ramai-ramai menyampaikan ungkapan duka mereka atas kematian Reza. Salah satunya sang presenter, sekaligus sahabat Reza dan Dewi, Sophie Navita.

Ungkapan duka istri Pongki Barata itu terlihat dari postingan Insta Story-nya, Selasa 6 September 2022.

“And now you too, we’re going to miss you, buddy dan guru Reza,” tulis Sophie, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa 6 September 2022.

Sophie juga membagikan potret kebersamaannya dengan Reza. Ia mengaku sangat kehilangan dan mendoakan Reza bisa ditempatkan yang terbaik di sisi Tuhan.

Selain Sophie Navita, musisi Sal Priadi juga menyampaikan duka citanya. Ia memposting potret Reza dan menuliskan kata perpisahan.

“Swargi langgeng mas,” tulis Sal di Insta Story-nya.

Reza Gunawan meninggal dunia usai mengalami stroke dan pendarahan. Suami Dewi Lestari ini juga dikenal sebagai penyembuh holistik. Berbagai klien Reza pun berasal dari rekan selebritis.

