HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kocak, Dee Lestari Ditawari Debut Jadi Penulis

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |08:33 WIB
Kocak, Dee Lestari Ditawari Debut Jadi Penulis
Kocak, Dee Lestari Ditawari Debut Jadi Penulis (Foto: IG Dee)
A
A
A

JAKARTA - Nama besar Dee Lestari di dunia sastra dan musik tanah air sepertinya belum cukup membuat semua orang sadar siapa dirinya. Baru-baru ini, penulis novel Supernova dan Perahu Kertas itu mengungkap pengalaman kocaknya saat ditawari untuk debut menjadi penulis,, padahal ia sudah malang melintang di dunia kepenulisan selama lebih dari dua dekade.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Dee membagikan tangkapan layar pesan dari seseorang yang mengaku berasal dari sebuah penerbit (identitasnya disamarkan). Pesan itu berbunyi: “Halo Kak Dee Lestari, perkenalkan aku XXXX dari XXXXXXXXX. Aku melihat karya tulisan Kak Dee yang sangat menarik. Apakah sebelumnya Kakak sudah pernah menerbitkan karya Kakak menjadi sebuah buku?”

Kocak Dee Lestari Ditawari Debut Jadi Penulis
Kocak Dee Lestari Ditawari Debut Jadi Penulis

Menanggapi pesan tersebut, Dee menulis caption singkat namun penuh makna dan kelucuan:  “Hidup memang rangkaian ujian.”

Respons jenaka itu menyiratkan keheranan sekaligus kekocakan atas ketidaktahuan si pengirim pesan terhadap sosoknya—yang selama ini dikenal luas lewat karya-karya yang juga telah diadaptasi ke layar lebar.

