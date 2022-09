JAKARTA - Event VKustik Jalan Sore kembali digelar. VKustik merupakan salah satu program acara dari V Radio Jakarta 106.6 FM untuk menghibur sekaligus mendekatkan radio kepada pendengar dengan menghadirkan live music dari penyanyi-penyayi ternama tanah air. Event VKustik ini berhasil mengajak Vlisteners atau para pendengar V Radio untuk mendengarkan siaran radio baik dari rumah ataupun datang langsung ke VKustik di Anjungan Sarinah, Jakarta.

Pada Jumat lalu tanggal 2 September 2022, Acara VKustik dipandu oleh Chris Putra. VKustik berhasil mengundang 2 penyayi yaitu Ringga Fardhani dan juga Delon Thamrin. Ringga merupakan seorang Aparatur Sipil Negara sekaligus penyanyi asal lampung. Ia menyanyikan single pertamanya berjudul Cinta Sebelah Hati. Lagu tersebut merupakan single pertama Ringga yang rilis tahun 2018 bercerita cinta bertepuk sebelah tangan. Tak hanya itu, Ringga juga membawakan lagu dari seniornya The Virgin berjudul Cinta terlarang.

Tak hanya Ringga yang hadir memeriahkan event VKustik, Delon Thamrin penyanyi jebolan Indonesian Idol musim pertama turut hadir dan meramaikan event tersebut. Ia membawakan lagu miliknya yang berjudul Izinkan Ku Mencinta. Kemudian Delon menyanyikan lagu terbarunya bersama Ringga yang berjudul Sekarang Nanti dan Selamanya. Delon bercerita bahwa lagu tersebut merupakan lagu hasil adaptasi dari lagu yang berjudul When You Tell Me That You Love Me.

Penasaran dengan keseruan apalagi yang akan disuguhkan di VKustik selanjutnya? Yuk datang langsung ke Anjungan Sarinah setiap hari Jumat mulai pukul 17:00 WIB dan dengarkan langsung V-Radio Jakarta 106.6 FM atau melalui streaming di www.vradiofm.com serta ROOV dan RCTI+ melalui Mobile Apps.

