JAKARTA - V Radio kembali menggelar panggung musik VKustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 24 Maret 2023. AyiCOUSTIC X Indra Sinaga, HalloMumu, dan Prinsa Mandagie menemani momen berbuka puasa para V listeners.

AyiCOUSTIC X Indra Sinaga menjadi pembuka VKustik dengan membawakan lagu Kita Yang Beda. Selanjutnya, mereka membawakan single duet berjudul Percayalah dan menutup penampilannya dengan lagu Wonderwall milik Oasis dan Just the Two Of Us.

Panggung VKustik semakin hangat ketika HalloMumu tampil di atas panggung membawakan Grow Apart, salah satu lagu dalam mini album terbarunya, 'Berlalu'. Dia melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan Sesungguhnya dan Bintang.

Prinsa Mandagie menjadi penampil pamungkas dalam panggung musik VKustik. Dia membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu Ternyata Berpisah Lebih Indah dan Sahabat Dulu yang merupakan OST film Layangan Putus.

Di panggung VKustik, Prinsa juga mengumumkan bahwa dirinya berencana merilis album baru pada pertengahan tahun 2023. Penampilannya ditutup dengan menyanyikan lagu terbarunya, Percayalah.Â

V Radio akan membawa sederet penyanyi keren dan kece di panggung VKustik setiap hari Jumat. Selain menonton langsung di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Anda juga bisa mendengarkan suguhan musik ini secara streaming di www.vradiofm.com.

Panggung musik VKustik juga bisa didengarkan melalui ROOV dan RCTI+ melalui Mobile Apps atau lewat channel YouTube V Radio Jakarta 106.6 FM.*

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.