HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ulang Tahun V Radio ke-14, Samsons hingga Nabila Taqiyyah dan Rizwan Berikan Penampilan Spesial

Sabtu, 15 Februari 2025 |12:37 WIB
Ulang Tahun V Radio ke-14, Samsons hingga Nabila Taqiyyah dan Rizwan Berikan Penampilan Spesial
Ulang Tahun V Radio ke-14, Samsons, Nabila Taqiyyah & Rizwan, serta Syarla Marz Berikan Penampilan Spesial (Foto: Tyas/Okezone)
JAKARTA - Acara ulang tahun V Radio yang ke-14 yang diadakan di Kopitagram Kuningan, Jakarta, menjadi panggung yang begitu hidup, menyatukan musisi ternama dengan penggemar setia dalam sebuah perayaan yang penuh semangat. Dengan penampilan mengesankan dari Samsons, Nabila Taqiyyah & Rizwan, serta Syarla Marz, para pengunjung diajak ikut merasakan perjalanan musik yang penuh warna. 

Masing-masing penampilan memberikan nuansa berbeda, namun tetap berhasil menyatukan semangat perayaan yang terasa sangat kental di sepanjang acara. Tempat yang hangat dan intim menjadi saksi bagi momen-momen tak terlupakan. Dari awal hingga akhir, ruangan bergema dengan sorakan meriah, tawa lepas, dan suara lantang para pengunjung yang ikut bernyanyi bersama, menandakan betapa besar antusiasme yang menyelimuti sudut acara. 

Ulang Tahun V Radio ke-14, Samsons, Nabila Taqiyyah & Rizwan, serta Syarla Marz Berikan Penampilan Spesial
Ulang Tahun V Radio ke-14, Samsons, Nabila Taqiyyah & Rizwan, serta Syarla Marz Berikan Penampilan Spesial

1. Samsons 

Grup band legendaris Samsons turut meriahkan dengan tampil memukau dengan membawakan lagu-lagu hits mereka yang selalu dinantikan para penggemar. Penampilan mereka yang energik dan penuh emosi berhasil menghidupkan kembali semangat para penonton, terutama saat membawakan lagu  “kenangan terindah”. Lagu ini mengajak penonton untuk galau bersama dan bernostalgia dengan lirik-liriknya yang menyentuh hati. 

Penampilan Samsons menjadi momen spesial, mengingat band ini sudah cukup lama dikenal oleh banyak orang dengan lagu-lagu lama yang juga sudah tidak asing lagi di telinga para penonton. Samsons menjadi salah satu highlight dari seluruh rangkaian acara tersebut. 


 

2. Nabila Taqiyah & Rizwan 

Nabila dan rizwan yang keduanya dikenal dengan talenta dan suara yang memukau, tampil berduet dalam sebuah kolaborasi yang berhasil mencuri perhatian para penonton. Kolaborasi mereka ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar. 

Nabila dan Rizwan Tampil dengan membawakan lagu-lagu yang digemari banyak orang, salah satu yang menjadi highlight yaitu lagu kolaborasi mereka “Tak Satu Cerita” yang baru rilis pada akhir bulan Januari 2025 lalu. Lagu ini berhasil membawa penonton masuk ke dalam setiap lirik yang menyentuh. Interaksi yang baik dengan penonton serta chemistry yang luar biasa di antara Nabila dan Rizwan, berhasil membuat suasana semakin meriah. 

 

