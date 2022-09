JAKARTA - Kepala Amazon Studios, Jennifer Salke mengatakan The Lord of The Rings: The Rings of Power menjadi debut seri terbesarnya, dan untuk pertama kalinya di layanan streaming prime video yang kini telah merilis penghitungan penayangan.

โ€œ25 juta orang di seluruh dunia menonton The Rings of Power pada hari pertama rilis debut, pada pukul 9 malam ET/6 sore PT Kamis di Amerika Serikat. Prime Video mengatakan itu adalah pemutaran perdana teratas layanan yang pernah ada,โ€ kata Jennifer Salke, seperti dikutip dari Hollywood Reporter.

Jennifer Salke menyampaikan dari Prime Video serial ini diluncurkan di sekitar 240 wilayah di seluruh dunia. Membagi 25 juta dengan jumlah rata-rata menjadi sedikit lebih dari 104,000 pemirsa per wilayah. Meskipun tentu saja jauh lebih tinggi daripada di negara-negara yang lebih padat penduduknya.

โ€œKami memiliki sekitar 200 juta anggota Prime di seluruh dunia yang memiliki akses ke streaming Prime Video. Itu berarti satu dari delapan anggota Perdana memeriksa The Rings of Power pada hari pertama,โ€ ucap Jennifer Salke.

โ€œEntah bagaimana kisah-kisah Tolkien yang paling populer sepanjang masa, dan apa yang dianggap banyak orang sebagai genre fantasi. Membawa kami ke momen yang membanggakan ini,โ€ tambahnya.

The Lord of the Rings: The Rings of Power adalah serial terbaru yang kembali mengadaptasi kisah fantasi epik karangan penulis legendaris J.R.R. Tolkien. Namun, berbeda dengan adaptasi yang sudah-sudah, serial ini akan membawa penonton menyusuri Middle-Earth ribuan tahun sebelum kisah trilogi Lord of the Rings terjadi.

