YOSAFAT Abimanyu Purnama, putra Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Puput Nastiti Devi baru berulang tahun ke-2. Balita ini makin tumbuh besar dan sehat.

Puput pun bersyukur bahwa putranya ini telah bertambah usia. Ia pun menuliskan di laman Instagram @btpnd.

"Selamat Ulang Tahun yang ke-2 koko Yosafat, kesayangan Ayah & Bunda, Love You So Much nak..😘❀️," tulis perempuan 25 tahun ini.

Doa dan harapan orangtua Koko Yosafat ini pun diiringi dengan unggahan video saat dia bermain mobil-mobilan. Koko Yosaraf begitu menggemaskan dan nampak aktif.

Netizen pun ikut gemas dan mendoakan Koko Yosafat di hari ulang tahunnya ini loh. Termasuk dari rekan Puput Nastiti Devi juga Ahok. "Selamat ulang tahun Yosafat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan menjadi anak yang pandai, cerdas serta senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Amin,"tulis prasetyoedimarsudi. "Happy birthdayy nakk !!!!! Sueneng bener 😍😍😍😍😍," tulis victoria_makeupatelier. "πŸ₯³πŸ§ Happy 2nd Birthday Koko Yosafat, Hip Hip Hooray! 3h," tulis fransiska_aprilia22. "Hbd koko ganteng,anak pintar,smoga menjadi anak yg berguna bagi bangsa dan negara,sayang ayah bunda❀❀❀," tambah ronny_tamin.