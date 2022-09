JAKARTA - Raisa Andriana dan Hamish Daud baru-baru ini kompak membagikan potret mesra mereka untuk memperingati hari jadi pernikahan mereka yang ke-5 tahun.

Dalam unggahan di akun Instagramnya, Raisa membagikan beberapa potretnya bersama Hamish dan juga anak semata wayangnya, Zalina Raine Wyllie.

“First there were 2, and then 3. As love grows, life expands. Thank you for teaching me how to be patientHappy 5th anniversary my love @hamishdw,” ujar Raisa, dalam keterangan unggahan di Instagramnya, @raisa6690, Sabtu, (3/9/2022).

Raisa terlihat membagikan potret perjalanan cintanya dengan Hamish, mulai dari saat pre-wedding, pernikahan, saat bulan madu, hingga saat berlibur dengan anaknya, Zalina.

Tak hanya Raisa, Hamish pun tak mau ketinggalan mengunggah potret mesra mereka dan menyematkan kata-kata romantis dalam keterangan unggahan tersebut.

Dalam potret tersebut, couple goals ini terlihat berfoto di Brooklyn Bridge, salah satu jembatan gantung tertua di Amerika Serikat dan jembatan pertama yang membentang di atas East River, New York.

“Mamma Zalina.. Live proves to be so delicate & move so fast. The last 5 years flew! .. to a lifetime of pausing for each other. Happy anniversary my love x,” ujar Hamish, dalam keterangan unggahan di Instagramnya, @hamishdw.

“Awww so sweet love you bubba... happy 5th!!!,” balas Raisa di kolom komentar.

Unggahan Raisa dan Hamish di hari jadi pernikahan mereka itu pun lantas banjir ucapan selamat dari kerabat terdekat mereka di kolom komentar. “Happy anniversary yay kang @hamishdw,” ujar @armandmaulana04 “Sabar dan kuat itulah wanita bahagia dan panjang berkahnya untuk kalian. Kuat bersama-sama mengarungi kehidupan yang penuh kejutan,” ujar @happysalma “Happy anniversary yaya hamish!!,” ujar @afgan_.