JAKARTA - Pasangan selebriti Raisa dan Hamish Daud tengah merayakan hari pernikahannya yang genap kelima tahun pada Sabtu (3/9/2022).

Melalui laman Instagram pribadinya, Raisa mengunggah beberapa kebersamaan bersama Hamish Daud. Slide pertama memperlihatkan potret manis antara Raisa dan Hamish Daud berada di dapur.

Sedangkan di slide selanjutnya terlihat foto keduanya mengenakan pakaian pengantin. Sampai pada akhirnya mereka pun dikaruniai seorang putri bernama Zalina Raine Wyllie yang sampai saat ini wajahnya masih dirahasiakan.

Melalui unggahan tersebut, Raisa menuliskan pesan cinta kepada sang suaminya dalam bahasa Inggris.

"First there were 2, and the 3. As love grows life expands. Thank you for teaching me how to be patient. Happy 5th anniversary my love @hamishdw," tulis Raisa.

BACA JUGA:Hamish Daud Ungkap Pernah Jadi Kuli Bangunan di Prancis

Senada dengan Raisa, Hamish Daud pun mengucapkan rasa syukurnya menata rumah tangga bersama pelantun Percayalah itu.

"Mamma Zalina.. life proves to be so delicate & move so fast.. The last 5th years flew! To a lifetime of pausing each other. Happy anniversary my love," ungkap Hamish Daud di akun Instagram pribadinya.

Kolom komentar keduanya pun dipenuhi oleh ucapan selamat dari netizen dan juga rekan sesama artis. Tak ketinggalan, Raisa juga turut mengomentari unggahan sang suami. Perempuan 32 tahun itu tampak terharu dengan ucapan sang suami. "Awww so sweet (emoji hati) love you bubba. Happy 5th!," balas Raisa. Seperti diketahui, rumah tangga Raisa dan Hamish Daud memang tak pernah diterpa isu miring. Keduanya hidup begitu romantis dan harmonis, tak heran pasangan ini membuat publik iri.