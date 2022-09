JAKARTA - Pemenang MasterChef Indonesia Season 8, Jesselyn Lauwreen, merupakan gadis asal Medan kelahiran 1 Maret 2000. Peserta termuda di MasterChef Indonesia Season 8 tersebut berhasil mencuri perhatian publik berkat kepiawaiannya dalam memasak.

Jesselyn yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah kuliner dan perhotelan ternama, Le Cordon Bleu Australia ini lulus pada 2020. Tak heran jika kemampuan memasaknya sudah sangat mumpuni. Kini, setelah namanya semakin dikenal, dia rutin mengunggah video kesehariannya di YouTube.

Seperti pada video yang diunggah kali ini, Jesselyn membagikan kebersamaannya melakukan Q&A dan cover lagu bersama salah satu peserta MasterChef Season 9, Machelwie. Saat audisi, dia bahkan sempat tampil menyanyikan You Are My Sunshine diiringi ukulele.

Kali ini di dapur Jesselyn, mereka berdua mengcover beberapa lagu seperti Best Part dari Daniel Caesar, Watermelon Sugar dari Harry Styles, Can’t Take My Eyes of You dari Frankie Valli, To The Bone dari Pamungkas, dan Talking to the Moon dari Bruno Mars,

Di tengah-tengah cover lagu, Machel mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sudah pernah mengikuti audisi MasterChef Indonesia Season 8. Namun sayangnya saat itu dia belum berhasil lolos dan Season 9.

Memiliki kemampuan bernyanyi dan bermusik, Jesselyn memberikan pertanyaan kenapa Machel tidak ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Machel kemudian mengatakan, dulu dirinya pernah mengikuti audisi Idola Cilik. Namun karena keterbatasan usia, Machel masih belum lolos. Tak hanya itu, dia merasa belum mampu untuk bisa mengikuti ajang Indonesian Idol. "Tapi kalau untuk sekelas Indonesian Idol aku merasa belum se-capable itu sih," ujarnya. Buat yang penasaran dengan keseruan Machel dan Jesselyn, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Machelwie ya.*