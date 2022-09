JAKARTA – Tak terasa, kita telah memasuki bulan September 2022. Untuk menghadirkan keceriaan di bulan yang baru, Vision+ menghadirkan sejumlah rekomendasi tayangan menarik untuk Anda.

Dari dunia olahraga, Vision+ menyiarkan berbagai pertandingan sepak bola seru yang bisa diakses melalui channel beIN Sports, beberapa di antaranya yaitu La Liga dan Serie A.

La Liga dan Serie A merupakan liga sepak bola profesional tertinggi dari sistem liga sepak bola di masing-masing tuan rumah, Spanyol dan Italia. Kedua liga sepak bola ini bisa disaksikan setiap hari Senin, Selasa, Sabtu, dan Minggu.

Bagi pencinta film dan serial Korea Selatan, ada film Toxic yang telah dirilis April 2022. Film ini berkisah tentang bencana tersebarnya racun dari sebuah humidifier disinfektan yang menewaskan banyak orang. Film ini dapat disaksikan di tvN Movies, pada 17 September 2022, pukul 21.00 WIB.

Masih dari Korea Selatan, Anda bisa menonton drakor terbaru If You Wish Upon Me yang dibintangi Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD. Drama ini bercerita tentang seorang pemuda yang mendengarkan berbagai keinginan terakhir pasien di sebuah rumah sakit. Drama ini tayang di channel ONE mulai 2 September 2022 pukul 19.10 WIB.

“Setiap bulannya, Vision+ selalu menghadirkan konten terbaru yang fresh dan bisa dinikmati dari mana saja. Dengan ratusan channel lokal dan internasional yang tersedia, pelanggan Vision+ bisa menikmati program favorit mereka mulai dari live sports, film, drama, hingga berbagai program TV lainnya,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+.

Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Sedangkan untuk menikmati konten Vision+ lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.