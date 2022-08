JAKARTA - Ustadz Abdul Somad (UAS) mengungkapkan perjalanannya menjadi salah satu pendakwah kondang Tanah Air. Rupanya, dia sudah ‘dipersiapkan’ menjadi pendakwah sejak masih dalam kandungan sang ibu.

“Ketika ibu mengandung saya, beliau dalam keadaan sakit keras. Lalu beliau datang ke pamannya, Syekh Muhammad Ali, dan mengungkapkan kondisinya,” ujar UAS dikutip dari channel YouTube Daniel Mananta Network, Selasa (30/8/2022).

Sang paman kemudian meminta ibu UAS untuk membaca Surat Ali Imran Ayat 35. Saat itu, sang ibu hanya membaca ayat itu tanpa tahu artinya. Namun setelah UAS bersekolah, barulah ibunya bertanya arti ayat tersebut.

Ayat tersebut ternyata berkisah tentang kelahiran Siti Maryam, ibu Nabi Isa AS. Setelah lama dinanti, Hannah yang tengah hamil bernazar untuk mempersembahkan anak yang ada dalam kandungannya untuk menjadi servant of God alias pelayan Tuhan.

Ternyata ketika lahir, anak itu berjenis kelamin perempuan. Sementara saat itu, yang layak menjadi pelayan Tuhan adalah laki-laki. Karena itu, Hannah menamai putrinya, Siti Maryam.

Lalu apa hubungan surah Ali Imran Ayat 35 dengan seorang ibu hamil? UAS menjelaskan, ayat tersebut sangat bagus dibaca ibu hamil karena ketika lahir anak itu akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan.

Dukungan Sang Kakek

Ustadz Abdul Somad mengungkapkan, perjalanannya menjadi pendakwah tak lepas dari campur tangan sang kakek yang mempersiapkannya untuk belajar agama sejak dini. Nazar sang kakek itulah yang diyakini UAS memuluskan langkahnya belajar agama hingga meraih gelar doktor di Brunei Darussalam.

“Saya ini bukan ustadz jadi-jadian. Bukan ikut foto model, kemudian bisa ngomong lalu mendadak jadi ustadz. Jadi saya sekolah agama dari kecil dan memang sudah disetting untuk jadi pendakwah,” ujarnya.*

