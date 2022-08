PENYANYI Andmesh Kamaleng atau yang akrab disapa Ame merupakan penyanyi juara ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia Season 2 yang ditayangkan di RCTI pada tahun 2016-2017. Andmesh yang berasal dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur ini dikenal dengan suara lembutnya.

Albumnya yang berjudul “Cinta Luar Biasa” sukses diterima baik oleh para penikmat musik Indonesia. Andmesh juga telah memenangkan banyak penghargaan bergengsi tanah air seperti Anugerah Musik Indonesia, Billboard Indonesia Music Awards, dan lainnya.

Yang paling baru, Andmesh baru saja membawakan ulang lagu berjudul “Andaikan Kau Datang” yang dipopulerkan oleh grup band legendaris, Koes Plus, pada tahun 1970. Kali ini lagu tersebut dijadikan salah satu OST untuk film ‘Miracle In Cell No. 7’ yang akan tayang di bioskop tanggal 8 September 2022.

Warna suara Andmesh yang lembut sangat cocok membawakan lagu berirama sendu tersebut. Terlebih untuk sebuah OST film keluarga yang menceritakan tentang seorang ayah yang difitnah dan dipaksa untuk mengaku bersalah di bawah tekanan atas pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis.

Para penonton tidak akan bisa menahan rasa harunya dengan perpaduan lagu yang sendu dan film yang menguras air mata.

Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo, dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, hingga Mawar De Jongh. Buat yang penasaran dengan suara Andmesh bawakan “Andaikan Kau Datang”, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel HITS Records, ya!