NEWARK - Taylor Swift membawa kabar baik untuk penggemarnya. Dia mengumumkan akan merilis album baru saat menerima penghargaan Video of the Year dari MTV Video Music Awards, pada 28 Agustus 2022.

“Aku rasa, ini momen menyenangkan untuk memberitahukan kalian bahwa album baruku akan dirilis pada 21 Oktober 2022,” tuturnya seperti dikutip dari Page Six, pada Senin (29/8/2022).

Swift kemudian menambahkan, “Aku akan membocorkan lebih banyak lagi dini hari nanti.” Namun kemudian diketahui bahwa album barunya tersebut akan bertajuk ’Midnights’.

“Kita berbaring di atas cinta dan ketakutan, dalam kekacauan dan air mata. Kita menatap dinding dan minum sampai mereka kembali bicara,” tulisnya pada sampul album tersebut.

Pada bagian lain cover album itu terdapat tulisan berbunyi, “Kita berputar di kandang yang kita buat sendiri sambil berdoa tidak akan membuat kesalahan yang bakal menentukan arah hidup ke depannya.”

Taylor Swift mengungkapkan bahwa album terbarunya tersebut adalah koleksi dari lagu-lagu yang ditulisnya tengah malam, perjuangan melewati teror, dan perjalanan melewati pedih dan mimpi indah. Sebelum pengumuman tersebut, musisi 32 tahun tersebut melakukan penghitungan mundur jadwal perilisan album barunya lewat situs pribadinya. Bersama unggahan itu dia caption bertuliskan, “Temui aku tengah malam.” Menariknya, unggahan itu sempat membuat crash situs pribadi Taylor Swift, tepat pada 29 Agustus 2022, pukul 00.00 ET.* BACA JUGA: Jadi Tersangka, Teddy Pardiyana Kaget dan Menyesal BACA JUGA: Marshel Widianto dan Celine Evangelista Unggah Pas Foto, Siap Menikah?