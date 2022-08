JAKARTA - Penyanyi Taylor Swift berhasil menyabet piala MTV Video Music Awards 2022 atau MTV VMA 2022.

Swift menang dalam kategori Best Longform Video lewat music video single-nya, All To Well.

Kemenangan Taylor Swift turut dikabarkan lewat akun Twitter resmi MTV VMA 2022.

dok. Instagram

“Best Longform Video Winner: "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version),” demikian keterangan postingannya pada Senin (29/8/2022).

Kemenangan ini membuat Swift terkejut. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas keberhasilannya ini.

“Terima kasih atas indikasi indah ini bahwa kami melakukan sesuatu yang benar,” ungkapnya di atas panggung.

Dalam kategori ini, Taylor Swift berhasil mengalahkan karya sejumlah musisi dunia lainnya seperti Billie Eilish lewat MV Happier Than Ever, hingga Olivia Rodrigo lewat MV Driving Home 2 You. Video musik lagu All To Well sendiri sempat bikin heboh warganet saat dirilis akhir tahun 2021 lalu. MV berdurasi 10 menit itu bikin gempar lantaran dianggap menyindir salah satu mantan Taylor Swift, Jake Gyllenhaal.