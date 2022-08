JAKARTA - Beberapa artis batal konser karena positif COVID-19. Hal itu mereka lakukan tak hanya demi mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, namun juga untuk mengamankan kru dan penonton konser.

Lalu siapa saja artis yang membatalkan konsernya setelah didiagnosa positif COVID-19 sepanjang tahun 2022? Berikut ulasan Okezone untuk Anda.

JUSTIN BIEBER

Pada 20 Februari 2022, Justin Bieber terpaksa membatalkan konsernya di Las Vegas karena terinfeksi COVID-19. Sebelum dia dinyatakan positif, beberapa krunya lebih dahulu terinfeksi virus tersebut.

Artis batal konser karena positif COVID-19. (Foto: Justin Bieber/Instagram/@justinbieber)

“Justin tentunya saja sangat kecewa dengan kondisi ini. Tapi, kesehatan dan keselamatan kru dan penggemarnya selalu menjadi prioritas utamanya. Dia tak sabar untuk kembali menyapa penggemarnya di Las Vegas dalam waktu dekat," ujar perwakilannya kala itu.

ROSE BLACKPINK

Daftar artis batal konser karena positif COVID-19 selanjutnya diisi Rose BLACKPINK. Dia mendapatkan hasil tes positif pada 28 Februari 2022, setelah saat akan berangkat ke luar negeri untuk menjalani konser solonya.

Artis batal konser karena positif COVID-19. (Foto: Rose BLACKPINK/Instagram/@roses_are_rosie)

"Hasil itu membuat Rose harus membatalkan semua konsernya di luar negeri dan menjalani isolasi mandiri. Setelah dinyatakan positif, dia tidak menunjukkan gejala tertentu," ungkap agensi sang idol, YG Entertainment kala itu.

MICK JAGGER

Penyanyi Mick Jagger dinyatakan positif COVID-19, pada 13 Juni 2022. Kondisi tersebut membuat bandnya, The Rolling Stones harus membatalkan konser di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Belanda, pada hari yang sama.

Artis batal konser karena positif COVID-19. (Foto: Mick Jagger/The Rolling Stone)

"Kami meminta maaf atas penundaan konser malam ini. Namun keselamatan penonton, anggota band, dan kru menjadi prioritas utama kami," ujar The Rolling Stones dalam unggahannya di Instagram.

THE BOYZ

THE BOYZ juga terpaksa membatalkan sisa konser mereka di Amerika Serikat setelah tiga personelnya: Juyeon, Kevin, dan Q dinyatakan positif COVID-19, pada 8 Juni 2022. Tak hanya ketiga personelnya, beberapa staf mereka juga terinfeksi virus yang sama.

"Karena alasan tak terduga, dengan sangat menyesal kami harus mengumumkan, sisa konser THE BOYZ WORLD TOUR : THE B-ZONE IN USA di Dallas dan San Jose harus ditunda. Kami akan mendiskusikan jadwal baru untuk penundaan tersebut," ungkap IST Entertainment kala itu.

NCT DREAM

NCT Dream harus membatalkan konser THE DREAM SHOW 2: In A Dream, pada 29-31 Juli 2022, setelah Renjun dinyatakan positif COVID-19, pada 27 Juli 2022. Menurut SM Entertainment, artisnya itu curiga terinfeksi Corona karena mengalami beberapa gejala.

Artis batal konser karena positif COVID-19. (Foto: NCT DREAM/Dispatch)

" Renjun merasakan beberapa gejala COVID-19 dan memutuskan menjalani tes mandiri. Hasilnya ternyata positif. Untuk hasil lebih valid dia melakukan PCR dan hasilnya tetap sama," tutur SM Entertainment dalam keterangannya kala itu.

DRAKE

Pada 1 Agustus 2022, Drake mengumumkan, batal menggelar konser reuni dengan Nicki Minaj dan Lil Wayne setelah didiagnosa positif COVID-19. Namun dia memastikan bahwa pertunjukan itu akan dijadwal ulang.

Artis batal konser karena positif COVID-19. (Foto: Drake/Instagram/@champagnepapi)

"Aku sangat sedih mengumumkan ini. Aku positif COVID-19 dan konser reuni Young Money akan dijadwal ulang secepatnya," katanya lewat Insta Story kala itu.

NIKI

Pada 17 Agustus 2022, NIKI mengumumkan batal tampil di konser Head In The Clouds (HITC) setelah dinyatakan positif COVID-19. Meski harus absen, dia 'mengutus' Keshi untuk menggantikannya dalam pertunjukan yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 20 Agustus 2022 itu.

Artis batal konser karena positif COVID-19. (Foto: NIKI/Instagram/@nikizefanya)

“Kalian pasti tahu betapa kecewanya aku, karena aku sangat menantikan pertunjukan ini. Tapi hidup memang tidak bisa diprediksi," tutur penyanyi asal Indonesia tersebut.

KANG DANIEL

Sehari setelah NIKI membatalkan penampilannya dalam HITC, Kang Daniel juga menyampaikan kabar serupa. Dia harus batal tampil di SUMMER SONIC 2022, setelah didiagnosa positif COVID-19, pada 18 Agustus silam.

Artis batal konser karena positif COVID-19. (Foto: Kang Daniel/KONNECT Entertainment)

"Dia melakukan tes PCR pada 17 Agustus 2022, sebelum berangkat ke Jepang untuk mengisi acara SUMMER SONIC 2022. Namun dia tak bisa berangkat setelah hasil tesnya dinyatakan positif COVID-19," ujar KONNECT Entertainment kala itu.

