JAKARTA - Carysha Sumau alias Carysha adalah seorang konten kreator yang aktif di YouTube Channel pribadinya. Carysha yang sudah memiliki seorang suami dan dua orang anak ini kerap membagikan video tentang kecantikan, gaya hidup, ataupun vlog bersama keluarga kecilnya tersebut.

Pada video yang diunggah pada 20 Agustus 2022, Carysha terlihat sangat bahagia dan excited ketika melakukan unboxing Silver Play Button yang berhasil didapatkan setelah mencapai 100.000 subscribers pada YouTube Channel pribadinya.

Carysha mengatakan bahwa Silver Play Button tersebut baru saja sampai di kediamannya. Ia juga mengaku sengaja mengunboxing Silver Play Button tersebut di depan para subscribers karena dukungan yang selalu diberikan oleh para penikmat kontennya.

“Biarlah kalian menjadi saksi aku membuka paket dari YouTube ini,” ujarnya.

Di dalam box tersebut, Carysha mendapatkan sebuah kartu ucapan selamat dan surat dari YouTube. Selain itu, dia juga menerima sebuah Silver Play Button yang tampak bersinar.

“Aku senang banget karena ini sebuah perjalanan dan capaian buat aku. So, this is it. Ini aku persembahkan buat kalian, karena tanpa dukungan kalian benda ini tidak mungkin ada,” ujar Carysha dengan sangat excited.

Dengan Silver Play Button yang didapatkan, Carysha berharap dirinya bisa memberikan lebih banyak konten menarik dan bermanfaat bagi penonton dan subscribersnya. Bagi yang penasaran dengan kebahagiaan Carysha mendapatkan Silver Play Button, dapat mengecek channel YouTube CARYSHA.*

