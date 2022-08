JAKARTA - Kisah kehidupan Kardashians-nya Indonesia kini terus berlanjut. Melalui kanal YouTube miliknya, Boy William mengunggah episode kedua reality show yang kini viral di media sosial, The Family. Setelah pada episode pertama Boy mengungkapkan alasannya batal nikah, di episode kedua ini, konflik kecil yang kerap dialami setiap anggota keluarga mulai terlihat.

Video diawali dengan Boy, Mario, Stella serta dua buah hatinya yang pergi mengunjungi taman bermain impian semua anak di dunia, Disneyland. Meskipun sudah di usia dewasa, Boy dan Mario tidak kalah excited dari Kylie dan Hailey saat mengeksplor Disneyland seperti menaiki wahana roller coasters.

Pada kesempatan bersantai di Disneyland tersebut, Boy dan Mario sempat membicarakan mengenai pernyataan oma yang tidak akan menganggap mereka sebagai cucu apabila mereka tidak menikah.

“Oma selalu gitu sama cucu-cucunya. Dia selalu ekspeknya kita semua harus ngikutin jejaknya kayak dia. Dulu awal-awal aku kerja kayak beginian (entertainment), ditentang kan. Enggak boleh,” ujar Boy. Meski obrolan sempat serius, namun mereka bertiga kembali menikmati suasana Disneyland yang begitu menyenangkan.

Tempat selanjutnya yang mereka sambangi adalah sebuah Winery. Kali ini, seluruh keluarga berkumpul, dari mama, oma, hingga om dan tante. Di area Winery yang terbuka dan menyejukkan tersebut, mereka membicarakan mengenai masa lalu keluarga, di mana oma dan opa yang pernah hidup serba kekurangan. Mereka berjuang sekuat tenaga sampai sang opa harus merasakan dinginnya jeruji besi selama 3 hari, hingga akhirnya dapat meraih kesuksesan yang kini bisa dinikmati oleh keturunannya.

“Dulu mah hidup susah bener. Dagang singkong di pinggir jalan tuh. Tiap hari makannya sayur kacang direbus aja sama ikan asin. Makan di restoran juga enggak pernah,” tutur oma. Hingga akhirnya ia meneteskan air mata di hadapan keluarganya.

Keesokan paginya saat di villa, sempat terjadi cekcok kecil antara Boy dan Stella karena Stella yang menolak untuk shooting. Stella mengatakan bahwa saat itu ia sedang jenuh dan juga sibuk dengan kedua buah hatinya sehingga ia belum siap untuk tampil di depan kamera meski hanya sekedar ngobrol.

Jalan-jalan ke Las Vegas, Boy iseng mengajak sang oma untuk mengunjungi sebuah toko yang menjual alat-alat khusus ‘dewasa’. Oma mengatakan bahwa Boy berkelakar akan mengajaknya ke toko baju, namun ternyata oma tertipu. Di dalam toko tersebut, oma dan Boy berkeliling melihat alat-alat khusus ‘dewasa’ yang dipajang. Oma yang kaget hanya bisa tertawa canggung di depan cucunya tersebut.

“Jujur awalnya gua agak panik dikit, karena gue enggak tau reaksinya kayak gimana. But hey, she was having a good time,” ujar Boy sambil tertawa.

Masih di Las Vegas, Boy sekeluarga mengadakan makan malam di sebuah restoran mewah untuk merayakan kelulusan Mario sebagai sarjana teknik kimia. Mereka berdandan dengan outfit yang elegan khusus untuk acara spesial tersebut.

Boy bahkan mengatakan bahwa makan malam tersebut sedikit terlalu mewah karena keluarga mereka lebih suka makan di pinggiran jalan.

Pada kesempatan tersebut, mereka membicarakan banyak hal, hingga akhirnya Stella meminta maaf kepada Boy atas perlakuan tidak menyenangkan dan tidak kooperatifnya kepada Boy pagi tadi. Makan malam akhirnya diakhiri dengan party bus yang sangat menyenangkan untuk ‘The Family’.

