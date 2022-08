HUBUNGAN asmara antara Boy William dan Karen Vendela diketahui telah berakhir. Keputusan keduanya untuk mengakhiri hubungan mereka, bahkan membuat rencana pernikahan yang sebelumnya sempat tertunda lantaran pandemi, juga ikut gagal digelar.

Terkait batalnya rencana pernikahannya dengan Boy William, Karen Vendela pun kini tengah menikmati masa liburannya di luar negeri. Bahkan, ia mengaku jika dirinya kini lebih bahagia.

"Lebih bahagia dari sebelumnya," tulis Karen Vendela dalam, unggahannya di Instagram.

Unggahan Karen sontak membuat netizen yang sudah mengetahui kegagalan pernikahannya dengan Boy ikut berkomentar. Bahkan, tak sedikit netizen menghaturkan doa untuk Karen agar bisa segera mendapatkan pasangan baru yang mampu untuk diajak berkomitmen.

"Semoga dapet jodoh yg punya komitmen untuk menikah dan sayang lahir batin sama karen.... Karen cantik, baik, kelihatan dr aura nya. Semoga dapet jodoh yg bucin ma karen. Aamiin," ucap mentari***.

"Cari yg lain ci. Jgn buang2 waktu sama cowok itu. U deserve better," lanjut jess***.

"Bener2 kecewa sama BW ,knp ga blg aja gw Uda ga cinta Krn klu cinta mah pasti dinikahin , semangat @karbearv yg cantik dan sabar," tutur alia***.

Sebelumnya, Boy William memang sempat mengungkapkan alasan mengapa dirinya dan Karen batal menikah. Ia menyebut jika dirinya belum memiliki pikiran untuk mengakhiri status lajangnya.

"Ya, nothing wrong with the girl, nothing wrong with the family juga. Cuma, kalau ngomong jujur-jujuran, ya, deep inside, gue belum ada pikiran ke arah sana. Ujung-ujungnya cerai nanti buat apa?," kata Boy.